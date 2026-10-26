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Nevşehir'de Güney Çevre Yolu'nda alevlenen otomobili sürücü ve itfaiye söndürdü

Nevşehir Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil aniden alev aldı; sürücü aracı kenara çekip yangın tüpüyle müdahale etti, itfaiye yangını söndürdü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de Güney Çevre Yolu'nda alevlenen otomobili sürücü ve itfaiye söndürdü

Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Yangın, Nevşehir Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve hasar:

Sürücü, yanında bulunan yangın tüpü ile alevlere ilk müdahaleyi yaparken ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü; olayda otomobilde maddi hasar oluştu.

Soruşturma:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Nevşehir’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Nevşehir’de seyir halindeki otomobil alev aldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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