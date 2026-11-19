Programın odağı: terörle mücadele ve toplumsal uzlaşı:

Nevşehir’de düzenlenen 'Türkiye Sohbetleri - Terörsüz Türkiye’ye Geçiş Süreci' programında, ülkenin terörle mücadelesine dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı; bölgesel gelişmelerin etkileri ile sürecin hukuki çerçevesi detaylı biçimde tartışıldı.

vali ve devlet perspektifi:

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök açılış konuşmasında devletin, milletin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma hedefini ön plana çıkardı. Kök, 'Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz bu şekilde daha da kuvvetlenecektir' diyerek sürecin vatandaşların huzur, refah ve mutluluğunu güvence altına almayı amaçladığını belirtti.

siyasi aktörlerin değerlendirmeleri ve hukuki çerçeve:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, dünyada yeni bir düzen oluştuğunu ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun ülkenin milli politikalarına önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti; bu konumlanmanın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde sürdürülen çalışmalarla mümkün olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan ise 'Terörsüz Türkiye' sürecinin güvenlik kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere ilgili kurumların dahil olduğu planlı bir çalışma olduğunu belirtti. Oğan, sürecin bölgedeki milis yapılanmaları, devlet dışı silahlı grupları ve vekil güçleri kapsayan geniş bir perspektife sahip olduğunu, bunun bölgesel istikrar, refah ve ekonomik gelişme için zemin oluşturacağını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın sürecin hukuki boyutuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Ahıakın, kanunda 15 yılın altında hapis cezasını gerektiren suçlar için 5 yıllık, 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar için 10 yıllık erteleme süresi öngörüldüğünü, bunun bir 'af' değil erteleme müessesesi olduğunu ifade etti. Ahıakın ayrıca, 'Af durumunda ceza tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkıyor. Böyle bir durum yok. Bir af yok, bir pazarlık süreci olmadı, bir al-ver süreci olmadı' sözleriyle hukuki ayrımı netleştirdi.

Ahıakın, terör örgütünün kendisini tek taraflı feshetmesiyle Mecliste yürütülen komisyon çalışmalarının önem kazandığını belirtti ve çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesinin geniş siyasi mutabakatı yansıttığını vurgulayarak bunun toplumsal uzlaşı açısından da anlamlı olduğunu söyledi.

katılımcılar ve kapanış notu:

Programa Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın ile protokol üyeleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendika temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Toplantı, güvenlik, hukuki düzenlemeler ve bölgesel etkilerin birlikte ele alınmasının gerekliliği üzerine vurgularla sonlandırıldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI AHMET SELİM KÖROĞLU (SOLDAN İKİNCİ) AÇIKLAMA YAPTI