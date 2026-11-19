Türkiye ile Özbekistan arasında ulaştırma odaklı yeni dönem:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Taşkent’te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik ve altyapı iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, asırlık kardeşlik bağlarının ticaret, yatırım ve ortak projelerle pekiştiğini belirtirken, ikili ticaret hacmine yönelik somut hedefleri yeniden hatırlattı.

Bakan, geçmiş yıl için açıklanan 3,1 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin ilk etapta 5 milyar dolar, orta vadede ise 10 milyar dolar hedefine taşınmasının planlandığını ve bu hedefe ulaşmada ulaştırma ve lojistik iş birliğinin belirleyici olacağını söyledi.

altyapı tecrübelerinin paylaşılması ve yatırım çağrısı:

Uraloğlu, Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği büyük projelerden söz ederek Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi yatırımlarda edinilen mühendislik, yapım, finansman ve işletmecilik tecrübelerinin Özbekistan ile paylaşılacağını vurguladı. Bugün Özbekistan’da faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 200 Türk sermayeli şirket ve müteahhitlerin üstlendiği projelerin toplam değeri 9,5 milyar dolar olarak hatırlatıldı.

Bakan, Özbekistan’ın kalkınma hamlesinde Türk firmalarının otoyol, demiryolu, havalimanı ve lojistik merkezleri gibi alanlarda daha fazla rol üstlenmesini arzu ettiklerini; kamu-özel iş birliği dâhil farklı yatırım ve finansman modellerinin birlikte değerlendirilmesine hazır olduklarını belirtti.

koridorlar, geçişler ve dijital uygulamalar:

Konuşmanın merkezinde Orta Koridor’un canlandırılması ve güzergâh çeşitliliğinin artırılması yer aldı. Uraloğlu, Hazar geçişlerinin etkinliğinin artırılması, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden taşımaların geliştirilmesi ve alternatif güzergâhların güçlendirilmesinin ortak öncelikler olduğunu kaydetti. Bu adımların, Özbek ürünlerinin Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve limanlar aracılığıyla dünya pazarlarına erişimini kolaylaştıracağı vurgulandı.

Bakan ayrıca, Şubat ayında İstanbul’da Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile yapılan görüşmelerde farklı güzergâhların ele alındığını; karayolu ve demiryolu taşımacılığının tüm alternatifleri kullanarak artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Güzergâh çeşitliliğinin hem ihracatçılar için yeni pazar erişimi sağlayacağını hem de tedarik zincirlerinin dayanıklılığını güçlendireceğini belirtti.

Karayolu taşımacılığında atılan somut adımlar arasında, geçiş belgelerinin tüm türlerinin ücretsiz hâle getirilmesi ve Türkiye’nin elektronik geçiş belgesi uygulamasını uluslararası karayolu taşımacılığında ilk kez Özbekistan ile hayata geçirmesi bulunduğu belirtildi. Bu öncü uygulamanın taşımacıların işini kolaylaştırmayı ve ticaretteki bürokratik engelleri azaltmayı amaçladığı aktarıldı.

Uraloğlu, sivil havacılıkta karşılıklı uçuş imkanlarının artırılmasının şehirler arası doğrudan bağlantıları güçlendirerek turizm, yatırımcı hareketliliği ve iş insanlarının erişimini destekleyeceğini söyledi. Ayrıca, tamamlandığında mevcut taşımacılığa ivme kazandırması beklenen Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu hattı gibi bölgesel projelerin bölge ulaştırmasına katkısına işaret etti.

Son olarak Bakan, Ocak ayında Ankara’da imzalanan uluslararası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik Mutabakat Zaptına atıfta bulunarak, iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha somut projelerle ilerleyeceğini; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türk ve Özbek firmalarının ortak projelerine destek verilmeye devam edileceğini ifade etti.

Uraloğlu, sözlerini, iki ülkenin sahip olduğu imkânların ortak yatırımlarla büyütülmesi ve ulaşım altyapılarının halklar ile ekonomileri birbirine daha da yaklaştıracak şekilde geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak tamamladı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'TE DÜZENLENEN TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU