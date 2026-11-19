DENİB Los Angeles çıkarmasıyla ABD bağlantılarını güçlendiriyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekli sektörel ticaret heyeti programı kapsamında ev tekstili firmaları Los Angeles'ta bir araya geldi. Programda yer alan 14 Denizli firması, ABD’li ithalatçılar, toptancılar, perakende zincirleri, mağaza temsilcileri ve tasarımcılarla bir araya gelerek yaklaşık 200 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Heyet ayağında yapılan çalışmalar:

Heyet kapsamında Denizlili firmalar Los Angeles’taki önde gelen perakende merkezlerini ziyaret ederek zincir mağazaların ev tekstili koleksiyonlarını, tüketici tercihlerini ve mağaza içi ürün sunumlarını yerinde inceledi. Yapılan ikili görüşmelerde ise firmalar ürün portföylerini, koleksiyonlarını ve üretim kapasitelerini potansiyel alıcılara doğrudan tanıtarak yeni ticari iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Program, katılımcılara yalnızca yeni müşteri kazandırma amacı taşımadı; aynı zamanda firmaların küresel trendleri takip edebilecekleri, rekabet şartlarını analiz edebilecekleri ve pazar dinamiklerini yerinde gözlemleyebilecekleri bir iş geliştirme platformu niteliği taşıdı.

İhracat verileri ve hedefler:

DENİB Başkanı Osman Uğurlu tarafından paylaşılan veriler, ABD pazarının Denizli ihracatı açısından stratejik önemini ortaya koyuyor. 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde ilimizden ABD’ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 2,3 artışla 370 milyon dolar seviyesine ulaştı. Genel ihracatta ABD, Denizli’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Tekstil ve konfeksiyon özelinde ise daha yüksek bir büyüme kaydedildi; yılın ilk 10 ayında ABD’ye yönelik tekstil ve konfeksiyon ihracatı yüzde 16,5 artışla 194 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu alanda ABD, sektörün en büyük ikinci ihraç pazarı hâline geldi.

Havlu üretiminde Türkiye lideri olan Denizli için de ABD kritik bir pazar. 2026 yılının ilk 10 ayında ilin havlu ihracatı 357,3 milyon dolar olarak kaydedildi ve bu dönemde ABD’ye havlu ihracatı yüzde 1,5 artışla 115 milyon dolar oldu; yani Denizli’nin toplam havlu ihracatının yaklaşık yüzde 32'si ABD'ye gerçekleştirildi.

Strateji: payı artırmak ve kalıcı ilişkiler kurmak:

Osman Uğurlu, küresel ticarette tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğine ve tüketici beklentilerinin hızla değiştiğine dikkat çekti. Rekabette farklılaşmanın artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil; tasarım, inovasyon, kalite, sürdürülebilirlik ve markalaşma unsurlarıyla sağlanması gerektiğini vurguladı.

DENİB, heyetleri yeni siparişler ve kalıcı iş birlikleri doğurabilecek stratejik adımlar olarak görüyor. Los Angeles’ta kurulan temasların yeni siparişlere, kalıcı ticarî ilişkilere ve Denizli ihracatına somut katkılara dönüşmesi hedefleniyor. Birlik, ihracatçılarının farklı coğrafyalarda daha güçlü, daha görünür ve daha rekabetçi olmaları için çalışmalarını sürdürecek.

Sonuç olarak heyet, hem mevcut pazar konumunu korumak hem de ABD pazarında daha güçlü pay almak amacıyla atılan somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

TİCARET BAKANLIĞININ DESTEKLERİYLE DENİB ORGANİZASYONUNDA ABD’NİN LOS ANGELES KENTİNDE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.