Oruç Reis Pakistan'da

Türkiye'nin millî sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Mersin Taşucu Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından 30 Ekim tarihinde yola çıktı ve Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı. Geminin varışı vesilesiyle 20 Kasım tarihinde Pakistan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla bir tören düzenlenecek.

Görev planı:

Törenin ardından Oruç Reis, öncelikle Indus-C Blok adı verilen sahada Marjan 3B Sismik Projesi kapsamında çalışacak. Geminin Karaçi açıklarında üç boyutlu sismik veri toplayacağı alanın büyüklüğü toplam 670 kilometrekare olarak planlandı ve hazırlık ile veri toplama çalışmalarının yaklaşık 50 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

İlk etap tamamlandığında gemi yeniden Karaçi Limanı'na dönerek ikinci operasyona hazırlanacak. İkinci adres Makran Blokları olacak ve burada yürütülecek Makran 2B Sismik Projesi kapsamında toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplanması planlanıyor. Makran çalışmalarının tamamlanma süresi ise yaklaşık 25 gün olarak belirlendi.

Bakan Bayraktar'ın değerlendirmesi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya açıklamasında Oruç Reis'in kıtalar arası ikinci görevi için Pakistan'a ulaştığını belirtti. Bayraktar, geminin daha önce Mavi Vatan'da 23 bin kilometrelik ve Somali'de 4 bin 464 kilometrekarelik alanlarda tarama yaptığını hatırlattı ve Oruç Reis ile Pakistan deniz sahalarında da hidrokarbon arama çalışmalarına başlanacağını aktardı.

Bakan Bayraktar, ayrıca Türkiye'nin sahip olduğu deneyimin dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yapılarak yeni başarılara dönüştürülmesinin hedeflendiğini vurguladı. Operasyonun devletin gücünü ve yerli mühendisliğin kapasitesini göstermesi bekleniyor.

Oruç Reis daha önce Somali'de gerçekleştirdiği ve 9 ay süren ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlamıştı. Somali'deki üç ayrı deniz blokunda toplanan 4 bin 464 kilometrekarelik üç boyutlu sismik veri, Türkiye'nin yurt dışındaki derin deniz sondaj çalışmalarına zemin hazırlamıştı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, "DÜNYANIN 4. BÜYÜK DERİN DENİZ SONDAJ FİLOSUNA SAHİP BİR ÜLKE OLARAK EDİNDİĞİMİZ DERİN DENİZ ARAMACILIĞI TECRÜBESİNİ DOST VE KARDEŞ PAKİSTAN İLE GÜÇ BİRLİĞİ YAPARAK YENİ BAŞARILARA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ" DEDİ.