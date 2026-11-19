Bakü'de resepsiyon:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi bir resepsiyon düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün başta olmak üzere milletvekilleri, üst düzey komutanlar ve çok sayıda davetli katıldı. Konuklar, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve eşi tarafından karşılandı.

Törenin açılışı ve katılımcı mesajları:

Resepsiyonda saygı duruşu yapıldı ve iki ülkenin milli marşları okundu. Açılış konuşmalarında dostluk, dayanışma ve ortak tarih vurgusu öne çıktı. Katılımcılar, KKTC ile Azerbaycan arasındaki yakın ilişkilere atıfta bulunarak bölgesel istikrar ve iş birliğinin önemine değindi.

Turganer'in konuşması:

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, konuşmasının başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihindeki şehit ve gazilere şükranlarını sundu. Turganer, ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkını 8 Kasım Karabağ Zaferi nedeniyle tebrik etti ve şehitlere rahmet, gazilere sağlık diledi.

Konuşmasında Kıbrıs tarihine dair değerlendirmelerde bulunan Turganer, 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortaklık esasına dayandığını; ancak 1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerinin devlet kurumlarından dışlanmaya çalışıldığını vurguladı. 15 Temmuz 1974 darbesi ve devamında Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerinde, harekatın adadaki Türk varlığını koruduğu ve adaya barış getirdiği ifade edildi.

Tarihsel süreç ve hak talepleri:

Turganer, Kıbrıs Türk halkının 1963'ten itibaren yaşadığı baskılara rağmen direnerek ayakta kaldığını belirterek, 15 Kasım 1983 tarihinin bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın KKTC'nin bağımsız devlet olarak ilanını tarihe geçen bir adım olarak nitelendirdi. Turganer, Kıbrıs Türklerinin 60 yılı aşkın süredir özden gelen haklarını, egemenliklerini ve varlıklarını korumak için mücadele ettiğini dile getirdi.

KKTC'nin demokratik, laik ve çağdaş kurumlarla güçlenmeye devam ettiğini kaydeden Turganer, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına uyguladığı ambargo ve izolasyonların haksız olduğunu savundu. Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşabilmesi için Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerektiğini belirtti.

Uluslararası ilişkiler ve parlamenter diplomasi:

Temsilci Turganer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasıyla uluslararası toplumu KKTC'nin tanınmasına ve diplomatik ilişkiler kurmaya davet ettiğini hatırlattı. Ayrıca KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'nın Semerkant Zirvesi'nde gözlemci üye olmasıyla birlikte Türk dünyasıyla ilişkilerini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

2024 Nisan ayında Azerbaycan Milli Meclisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında dostluk grubunun kurulmasının parlamenter diplomasiyi canlandırdığını belirten Turganer, başta Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ve Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev olmak üzere gruba teşekkür ettiğini ifade etti.

Kapanışta Turganer, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanması için tüm tarafların hak ve hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı ve Kıbrıs Türklerinin devletlerini, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle daha da güçlendirme kararlılığını bir kez daha dile getirdi. Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na şükran sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığının 43. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resepsiyon düzenlendi.