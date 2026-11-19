Meclis, sürecin takip ve koordinasyonunu üstlenecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili Meclis çatısı altında kurulacak izleme mekanizmasının önemine vurgu yaptı. Kurtulmuş, sürecin başından beri 'devlet projesi' olarak yürütüldüğünü ve geniş bir kamusal destek gördüğünü belirterek, bunun ne bir siyasi rant ne de siyasi risk hesabıyla ele alınacak bir konu olmadığını ifade etti.

Komisyonun görevleri ve ilk toplantının önemi:

Kurtulmuş, Meclis bünyesindeki partilerin katılımıyla oluşturulacak izleme komisyonunun en kısa sürede faaliyete başlayacağını ve 'İzleme Komisyonu'nun ilk toplantısında çalışma usul ve esasların belirleneceğini' söyledi. Komisyonun, yürütmenin sürdürdüğü süreci millet adına takip etmek, yasama ile yürütme arasındaki iş birliğini sağlamak ve kamuoyunu düzenli, açık ve şeffaf biçimde bilgilendirmek gibi görevleri olacağı vurgulandı.

Kurtulmuş, bu sürecin 'Bu meselenin tamamı millete aittir ve birinci gözde, üçüncü gözde milletin kendisidir' sözleriyle Meclis'in merkezi rolüne işaret etti ve toplumdaki mutabakatın korunmasının komisyonun önceliklerinden biri olacağını kaydetti.

Yasa güvenceleri ve 'üç sigorta':

Kanunun uygulamasına ilişkin güvencelere de değinen Kurtulmuş, yasanın içerisine konulan üç önemli güvenceyi anlattı. Birinci güvence, örgütün tüm unsurlarıyla silahlarını bırakıp kendisini feshettiğinin devletin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesidir. İkinci güvence, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulan üst kuruldur. Üçüncü güvence ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki izleme komisyonudur. Kurtulmuş, bu yapıların süreci sağlam bir şekilde güvence altına aldığını ifade etti.

Başkan ayrıca, sürecin yasayla ve toplumsal mutabakatla desteklendiğine dikkat çekerek, daha önceki oylamada ortaya çıkan 467 oy gibi güçlü bir iradenin aleyhine hareket etmenin kimseye fayda sağlamayacağını belirtti.

Üye sayısı, parti görüşleri ve beklentiler:

Komisyonun üye sayısının yasada kesinleşmediğini, çok geniş katılımlı bir yapıya gerek görmediklerini söyleyen Kurtulmuş, önceki komisyonda 50 üyeyle başladıklarını ancak bu kez o kadar geniş bir üyeye ihtiyaç olmadığını belirtti. Kendisi tarafından partilerle görüşmeler yapıldığını, 'Şimdi ben Sayın Özgür Özer dahil bütün partilerin liderlerini ziyaret ettim' dediğini aktardı ve resmi yazışmalar sonucunda partilerin bildireceği üye sayıları üzerinden davet yazıları yazılacağını bildirdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in komisyona üye vermeme kararına ilişkin olarak Kurtulmuş, Meclis genelinde sergilenen iradenin korunmasını temenni ettiğini, sürecin millet vicdanı ve devlet aklıyla şekillendiğini ve kimsenin bu sürece zarar verme hakkı olmadığını vurguladı. Ayrıca, sürecin yürütülmesi sırasında eski siyasi ezberlerle hareket edilmemesi gerektiğini ve söylem düzeyinde ayrılıkçı üsluptan kaçınılmasının önemini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İzleme Komisyonu'nun ilk toplantısında çalışma usul ve esaslar belirlenecektir"