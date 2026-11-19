Belediye ekipleri kent genelinde çalışmaları sürdürüyor

Uşak Belediyesi ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerde can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapıların tespit edilmesinin ardından, kontrollü yıkım işlemleri gerçekleştiriyor.

Hedef güvenlik ve çevre düzeni:

Yıkımı planlanan yapılar için çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınıyor, riskli alanlar izole ediliyor ve çalışmalar uzman ekipler tarafından koordineli biçimde yürütülüyor. İşlemler sırasında öncelik, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve olası tehlikelerin ortadan kaldırılmasıdır.

Uygulama ve temizlik süreci:

Yıkım tamamlandıktan sonra ortaya çıkan molozlar ekipler tarafından taşınıp kaldırılıyor ve alan temizlenerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Uşak Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıları kontrollü şekilde yıkarak şehrimizi daha güvenli hale getiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

Belediye yetkilileri, çalışmaların kent genelinde sürdüğünü ve tespit edilen metruk yapıların öncelikle güvenlik kriterlerine göre ele alındığını belirtti.

UŞAK BELEDİYESİ EKİPLERİ, CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURAN METRUK YAPILARIN KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRİYOR.