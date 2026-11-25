defilede tasarım ve üretim:

Niğde Halk Eğitim Merkezi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında yürüttüğü Atıktan Tasarıma: Toprağın Hikayesi projesi çerçevesinde bir defile düzenledi. Niğde Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, atölye çalışmaları sonucu ortaya çıkan tasarımlar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Projede kullanılan malzemeler, merkez atölyelerinde öğretmen Gülcan İlge ve kursiyerlerin emekleriyle dönüştürüldü. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 20 kıyafet, hem dönüştürme tekniklerini hem de estetik yaklaşımları bir arada gösteren koleksiyon olarak sahnede yer aldı.

eğitim, çevre bilinci ve üretim ilişkisi:

Programda konuşan Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, projenin amacının atık olarak görülen malzemelerin emek ve tasarımla yeniden değer kazanabileceğini göstermek olduğunu vurguladı. Özbek, kaynakların bilinçli kullanımı ve israfın önlenmesi alışkanlıklarının çocukluktan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekti ve çalışmanın benzer projelere öncülük etmesini temenni etti.

Halk eğitimi kurumlarının rolüne dikkat çeken Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, merkezin bu uluslararası farkındalık hareketinde yer almasından duyduğu gururu ifade etti. Çetin, bu tür projelerin halk eğitiminin mesleki ve kişisel gelişimin ötesinde çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve yenilikçi üretim alanlarında da öncülük edebileceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

uluslararası katılım ve sonuçlar:

Kurs eğitmeni Gülhan İlge ise Niğde Halk Eğitim Merkezi'nin, 36 ülkenin katıldığı Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri arasında Türkiye'den kabul edilen 12 etkinlik arasında yer aldığını hatırlattı. İlge, projenin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiğini; ilk aşamada atölyede atıklardan 20 kıyafetin kesim ve dikimlerinin tamamlandığını, ikinci aşamada ise bu üretimin defileyle halka sunulduğunu aktardı.

Etkinlik, katılımcılara sadece geri dönüşümün estetik boyutunu göstermekle kalmadı, aynı zamanda yerel eğitimin yaratıcı ve sürdürülebilir uygulamalarda nasıl rol alabileceğine dair somut bir örnek sundu. Defile sonrası gelen olumlu geri bildirimler, projedeki eğitim modellerinin yaygınlaştırılması yönünde beklentileri güçlendirdi.

NİĞDE HALK EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN AVRUPA ATIK AZALTIM HAFTASI KAPSAMINDA HAZIRLANAN “ATIKTAN TASARIMA: TOPRAĞIN HİKAYESİ” PROJESİ KAPSAMINDA DEFİLE DÜZENLENDİ.