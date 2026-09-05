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Doğada kaynaşma: 149 kişiyle beş günlük engelli kampı

1-5 Eylül'de Dereköy Gençlik Kampı'nda Bafra Görme Engelliler Derneği öncülüğünde 149 engelli ve aileleri beş gün boyunca etkinliklerle kaynaştı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Doğada kaynaşma: 149 kişiyle beş günlük engelli kampı

Kampın düzeni ve katılım

Bafra Görme Engelliler Derneği koordinatörlüğünde yürütülen "Doğayı Geziyoruz, Engelleri Aşıyoruz" projesi kapsamında Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki Dereköy Gençlik Kampında beş günlük bir kamp gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kampta, dernekler arası iş birliğiyle toplam 149 kişi yer aldı.

Amaç ve hedefler:

Projenin öncelikli hedefi engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını teşvik etmek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, özgüvenlerini pekiştirmek ve katılımcılara çeşitli etkinliklerle psiko-sosyal destek sağlamaktı. Kamp aynı zamanda ailelerin de birlikte dinlenmesine ve sosyal bağlarını güçlendirmesine olanak tanıdı.

Etkinlikler ve günlük yaşam:

Kamp programı doğa yürüyüşleri, tarihi ve kültürel geziler, görsel sanatlar atölyeleri ile eğlence odaklı sosyal etkinlikleri içeriyordu. Katılımcılar kamp alanındaki havuzdan faydalandı, sıcak havadan bunalanlar ise kampın hemen yanında bulunan Karadeniz’in serin sularına girerek vakit geçirdi. Etkinlikler sırasında yeni arkadaşlıklar kuruldu, dayanışma duygusu güçlendi ve katılımcılar anılar biriktirdi.

Tatil konforunda planlanan organizasyon, engelli bireylerin aileleriyle birlikte hem dinlenmelerine hem de sosyal çevrelerini genişletmelerine imkan sundu. Dernek üyeleri, bu tür kampların bireysel gelişim ve toplumsal kaynaşma açısından önemli katkılar sağladığını vurgulayarak benzer etkinliklerin sürdürülmesini talep etti.

Veda gecesi ve değerlendirme:

Kampın son akşamında düzenlenen Veda Gecesinde Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül duygusal bir konuşma yaptı. Ergül, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, kampın ilk gününde söylediklerini anımsattı: "Ne sorun çıkarsa çıksın, birlik olursak hepsini aşarız. Yeter ki gönüller bir olsun." Ayrılık anının da bekledikleri gibi hüzünlü geçtiğini belirtti.

Ergül, kamp süresince gerçekleştirilen etkinlikleri özetleyerek, katılımcıların havuz ve denizde vakit geçirdiklerini, gösteriler izlediklerini, türküler söylediklerini ve bolca eğlendiklerini söyledi: "Kampın hakkını fazlasıyla verdik." Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen kurum, kuruluş, dernek başkanları ve gönüllülere teşekkür edilerek kampın engelli bireyler açısından büyük anlam taşıdığı vurgulandı.

Kamp, katılımcıların vedalaşması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

SAMSUN BAFRA GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE, “DOĞAYI GEZİYORUZ, ENGELLERİ AŞIYORUZ”...

SAMSUN BAFRA GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE, “DOĞAYI GEZİYORUZ, ENGELLERİ AŞIYORUZ” PROJESİ KAPSAMINDA SAMSUN’UN 19 MAYIS İLÇESİNDE BULUNAN DERE KÖY GENÇLİK KAMPI’NDA ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİNE YÖNELİK 5 GÜNLÜK KAMP DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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