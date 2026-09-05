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bulanık kaymakamı esnafla buluştu, talepleri yerinde dinledi

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi; sorunları çözmek için kurumlarla koordinasyon sözü verdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

bulanık kaymakamı esnafla buluştu, talepleri yerinde dinledi

kaymakamın saha çalışması:

Bulanık İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emrah Kaya ile birlikte ilçe merkezi, belde ve köylerde esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerin amacı, ilçenin sorunlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek olarak açıklandı.

Kaymakam Koşansu, iş yerlerini tek tek gezerek esnaflarla sohbet etti; esnafların yaşadığı sıkıntıları ve beklentilerini not aldı. Ziyaretler sırasında esnafların gösterdiği ilgi dikkat çekti ve işletme sahipleri gündelik işleyiş, altyapı ve hizmet taleplerini iletti.

esnafla doğrudan iletişim ve talepler:

Koşansu, esnaf ziyaretlerinin iletişim kanallarını güçlendirdiğine vurgu yaparak, "Esnafımızı sürekli ziyaret ederek sorunlarını daha iyi tespit edebiliyoruz. Esnaflarımızın da sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalışacağız. Bugün de ziyaretlerimizin bir yenisini daha gerçekleştirdik" dedi. Kaymakamın açıklaması, vatandaş odaklı hizmet anlayışının süreceğini gösterdi.

Ziyaretler sırasında dile getirilen talepler arasında rutin altyapı ihtiyaçları, iş yeri düzenlemeleri ve yerel hizmetlerin etkinleştirilmesi yer aldı. Koşansu, her talebin not alındığını ve önceliklendirilerek ilgili kurumlarla paylaşılacağını belirtti.

sürdürülebilir çözüm ve yerel memnuniyet:

Kaymakam Koşansu, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla koordineli çalışma sözü vererek, ziyaretlerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi. "Her fırsatta Bulanık esnafı ve halkıyla bir araya geleceğim. İlçenin gelişmesinde esnaflarımızın rolü büyük" ifadeleri, katılımcı yönetişim yaklaşımını öne çıkardı.

Esnaf da yeni göreve başlayan kaymakamın ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, "Kaymakam Koşansu bizleri ziyaret ederek sorunlarımızı dinledi. Esnafın sorunlarına kulak verilmesi bizleri sevindirdi" dedi. Yapılan görüşmeler, yerel yönetim ile esnaf arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

BULANIK İLÇE KAYMAKAMI ÖMER ÖVÜNÇ KOŞANSU, İLÇE MERKEZİNDEKİ ESNAFLARI ZİYARET EDEREK TALEP VE...

BULANIK İLÇE KAYMAKAMI ÖMER ÖVÜNÇ KOŞANSU, İLÇE MERKEZİNDEKİ ESNAFLARI ZİYARET EDEREK TALEP VE SORUNLARINI DİNLEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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