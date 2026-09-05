Kocabaş'ta bir gün: Kepenek yaşlılarla etkinlikte buluştu

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kocabaş Mahallesi'nde bulunan Ümmügülsüm ve Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek merkez sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Kepenek, merkezin günlük faaliyetlerine katılıp yaşlılarla sohbet etti, onların sosyal yaşama katılımının önemine dikkat çekti.

etkinliklerde birlikte zaman geçirmek:

Ziyaret sırasında merkez sakinlerinin gerçekleştirdiği etkinliklere eşlik eden Kepenek, saç böreği hazırlayan vatandaşlarla tezgâh başına geçti ve uzun sohbetler gerçekleştirdi. Etkinlikler süresince merkezdeki ulaşılabilir ortam ve birlikte yapılan aktivitelerin, yaşlıların moral ve motivasyonuna olumlu katkı sağladığı gözlemlendi.

sosyal katılım ve değer vurgusu:

Ziyarette merkezin faaliyetleri değerlendirilirken Başkan Kepenek, büyüklerin toplum için önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Onlar bizim geçmişimiz, değerlerimiz ve en kıymetli büyüklerimiz. Kocabaş Mahallemizde bulunan Ümmügülsüm ve Yusuf Kaya Yaşlı Rehabilitasyon Merkezimizde büyüklerimizin güzel anlarına eşlik ediyoruz. Saç böreği yaparken, sohbet ederken, birlikte gülüp eğlenirken yüzlerindeki mutluluk bizler için çok kıymetli. Büyüklerimizin kendilerini değerli, mutlu ve güvende hissetmeleri için onlara her zaman önem veriyor, sosyal hayatın içinde olmalarını destekliyoruz. Çünkü dünümüzü onlar var etti. Bugünümüzü anlamlı kılan da onların hayatımıza kattığı değer. İyi ki varsınız kıymetli büyüklerimiz"

Ziyaret, belediye yetkilileri ile merkez çalışanları arasında yürütülen çalışmalara dair görüş alışverişiyle sona erdi. Başkan Kepenek, yaşlıların sosyal hayatta aktif ve güvende kalmaları için devam eden desteklerin sürdürüleceğini belirtti.

HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK, KOCABAŞ MAHALLESİ'NDE BULUNAN ÜMMÜGÜLSÜM VE YUSUF KAYA YAŞLI REHABİLİTASYON MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDEREK YAŞLI VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.