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Güvenlik zafiyeti uyarısı: korsan taşımacılık asayiş sorununa dönüştü

Erkan Özkan, İstanbul'daki saldırı sonrası korsan taşımacılığın yalnızca esnafı değil kamu güvenliğini de tehdit eden bir asayiş sorunu olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Güvenlik zafiyeti uyarısı: korsan taşımacılık asayiş sorununa dönüştü

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan güçlü çağrı:

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, İstanbul'da korsan taşımacılığa yönelik denetim sırasında yaşanan silahlı saldırı sonucu bir polis memurunun şehit düşmesinin ardından kamuoyuna çağrıda bulundu. Özkan, olayın taksi esnafının ekonomik haklarını aşan, doğrudan ülke güvenliğini ilgilendiren bir asayiş sorunu haline geldiğini vurguladı.

Başkan Özkan, yaptığı açıklamada "Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Biz üç yıldır söylüyoruz. Korsan taşımacılık artık sadece esnafın ekmeğine yönelik bir saldırı değildir" ifadelerini kullanarak, yaşanan gelişmelerin uyarılarının ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Olayın boyutu ve talepler:

İstanbul'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir araca yönelik işlem sırasında görevli polis memurunun silahlı saldırıya uğrayıp şehit olması, meselenin niteliğini değiştirdi. Özkan, artık kimsenin korsan taşımacılığı basit bir ulaşım veya ticari rekabet meselesi olarak göremeyeceğini söyledi ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

Başkan Özkan, 24 Haziran'da alınan mahkeme kararının neden tam olarak uygulanmadığının açıklığa kavuşturulmasını talep etti. "Kararın uygulanmasını geciktiren, süreci dolandıran veya aksamasına neden olan kim varsa araştırılmalıdır" diyen Özkan, şehit polis için adli ve idari süreçlerin bütüncül şekilde sorgulanmasının önemine dikkat çekti.

Ekonomik ve sosyal etkiler:

Özkan, korsan taşımacılığın yıllardır vergisini ödeyen, ruhsat ve mevzuat yükümlülüklerini yerine getiren taksi esnafına yönelik ağır bir haksızlık oluşturduğunu belirtti. "Kendi hakkı ve hukuku içerisinde, alın teriyle, emeğiyle evine ekmek götüren esnafımızın kazancı elinden alınmaktadır" sözleriyle, meselenin ekonomik boyutuna dikkat çekti.

Ayrıca, korsan taşımacılık ile yasal esnafın karşı karşıya getirildiğini; bu gerilimlerin hem ekonomik hem toplumsal sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Özkan, üç yıldır kamunun ilgili kurumlarına yapılan uyarıların amacının bu tür çatışmaların yaşanmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Sağduyu çağrısı ve devletine güven:

Başkan Özkan, yaşanan acı olayın ardından taksi esnafına sakin ve hukuk çerçevesinde hareket etme çağrısı yaptı. "Dünden beri birçok esnaf kardeşimiz beni arıyor. Hepsine aynı şeyi söylüyorum: Sakin olun, sağduyunuzu koruyun. Hiçbir esnaf kardeşimizin bireysel hareket etmesini istemiyoruz" dedi.

Özkan, siyasi ve idari mercilere güvenini yineleyerek, hak arama süreçlerinin hukuk içinde sürdürülmesi gerektiğini belirtti ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli adımların atılmasını talep etti.

Başkan Özkan açıklamasını, şehit polis için şu sözlerle sonlandırdı: "Bir polisimiz şehit olmuştur. Artık korsan terörünü durdurun. Başka canlarımız yanmasın." Bu temenniyle birlikte, şehit polis için Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve milletin başsağlığı dileklerini iletti.

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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