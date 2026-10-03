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Kırıkkale FK Başpınar'da farklı kazandı, sezonun ilk galibiyetini aldı

Kırıkkale FK, Başpınar Stadı'nda Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenip sezonun ilk galibiyetini aldı; Kröhn, Tunç ve Baha golleri, Bilgin kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kırıkkale FK Başpınar'da farklı kazandı, sezonun ilk galibiyetini aldı

maç özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Kırıkkale FK, Başpınar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı-lacivertli ekip sahadan etkili bir skorla ayrılırken, puanını 4'e çıkardı.

ilk yarı ve Kröhn'ün golü:

Karşılaşmanın dengeli başladığı ilk yarının son bölümünde Kırıkkale FK aradığı golü buldu. Dakika 45'te Christopher Jakob Kröhn ile fileler havalandı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

ikinci yarı, kırmızı kart ve farkın açılması:

İkinci yarıya 1-0 geride başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu, 49. dakikada talihsiz bir gelişme yaşadı ve Ali Yahya Bilgin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksilmesiyle inisiyatifi iyice eline alan Kırıkkale FK, baskısını gole çevirdi. Dakika 74'te Kröhn'ün hazırladığı pozisyonda Yusuf Mert Tunç skoru 2-0'a taşıdı. Mücadeleyi noktalamayı ise 84. dakikada Baha Kısacık başardı; bu gol İsmail Cem Kara'nın pasıyla geldi ve tablo 3-0 oldu.

Maç boyunca Kırıkkale FK'ın hücum organizasyonları ve rakibin eksilmesi skor üretiminde belirleyici oldu. Ev sahibi ekip, maç sonunda sahadan üç farklı galibiyetle ayrılarak ligde moral buldu.

TFF 3. LİG 3. GRUP&#039;TA MÜCADELE EDEN KIRIKKALE FK, SAHASINDA YENİ MERSİN İDMANYURDU&#039;NU 3-0 MAĞLUP...

TFF 3. LİG 3. GRUP'TA MÜCADELE EDEN KIRIKKALE FK, SAHASINDA YENİ MERSİN İDMANYURDU'NU 3-0 MAĞLUP EDEREK SEZONUN İLK GALİBİYETİNİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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