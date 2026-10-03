Malatya ticaret borsası'nda yeni dönem: tarım ve hayvancılığa öncelik

seçim sonuçları:

Malatya Ticaret Borsası (MTB) başkanı Ramazan Özcan, tek listeyle gidilen seçimde üçüncü kez başkanlığa seçildi. Borsa hizmet binasında gerçekleşen oylama sonucunda mevcut yönetim güven tazeleyerek yeni döneme başladı.

seçim süreci ve katılım:

Seçimlerde 7 meslek grubunda sandık kuruldu. Borsanın toplamda yaklaşık bin aktif ve pasif üyesi bulunurken, seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olan yaklaşık 600 üye sandık başına giderek oy kullandı. Sürecin tamamı tek liste ile yürütüldü ve sonuçlar oybirliği ya da çoğunlukla mevcut yönetimin lehine kaydedildi.

yeni dönem hedefleri:

Başkan Ramazan Özcan, görevinin devamı sonrasında önceliklerini tarım ve hayvancılık alanına koyduğunu vurguladı. Özcan, "Geçtiğimiz iki dönemde Malatya’ya Ticaret Borsası yönetimi olarak önemli hizmetler vermeye çalıştık. Bu dönem de 4 yıl boyunca Malatya’ya gerek tarımda gerekse hayvancılıkta hizmet etmek için arkadaşlarımızla beraber yoğun bir şekilde gayret edeceğiz. Hayvancılık Malatya açısından giderek daha kritik ve önemli bir hale geliyor. Önümüzdeki süreçte bu alanda daha etkin ve güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız" diyerek önümüzdeki dönemin çalışma alanlarını özetledi.

deprem sonrası normalleşme ve yapılacak çalışmalar:

Özcan, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte normal hayata dönüş adımlarının hızlandığını belirterek, Borsa olarak kentin imarı ve ekonomik sorunlarının çözümü noktasında üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda seçim takviminin 1 Ekim itibarıyla başladığını hatırlatarak, Malatya'da seçim sürecinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Önümüzdeki günlerde meclis ve yönetim kurulu seçimlerinin de tamamlanacağı aktarılırken, yeni dönemde kentin tarım ve hayvancılıktaki ihtiyaçlarının belirlenerek lobi faaliyetlerine ve saha çalışmalarına ağırlık verileceği belirtildi.

Seçimlerde kendisine ve ekibine gösterilen güven için üyelerine teşekkür eden Özcan, "Üyelerimiz bize iki dönem güvendi, bir dönem daha bu güveni tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz. Alınan kararların ve seçim sonuçlarının memleketimize ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

MALATYA TİCARET BORSASI (MTB) BAŞKANI RAMAZAN ÖZCAN