Bahçelievler'den 9 ayda sokak hayvanlarına 28 bin 600 poliklinik hizmeti

çalışmanın kapsamı ve ulaşılan rakamlar:

Bahçelievler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, "Her Canlının Yaşama Hakkı Var" anlayışıyla 2026 yılının ilk dokuz aylık döneminde sokak hayvanlarına yönelik geniş çaplı bir hizmet programı yürüttü. Bu dönemde belediye ekipleri, yaklaşık 28 bin 600 poliklinik hizmeti gerçekleştirdi ve vatandaşlardan gelen yaklaşık 16 bin 800 talebe müdahale etti.

Aynı süreçte "Kısırlaştır, Aşıla, Satın Alma Sahiplen" yaklaşımı doğrultusunda yaklaşık 3 bin 300 sokak hayvanı kısırlaştırıldı, operasyon sonrası bakım hizmeti verildi ve aynı sayıda kuduz aşısı uygulandı. Tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan yaklaşık 150 hayvan ise sahiplendirildi.

saha çalışmaları ve müdahale yöntemleri:

Veteriner hekimler, mahallelerde ve iş yerlerinde tespit edilen hasta ve yaralı sokak hayvanlarına yerinde müdahale ediyor; uygun vakalarda muayene ve tedavi süreci vatandaşların görebileceği şekilde sahada yürütülüyor. Sahiplerinden kaçan hayvanların yeniden aileleriyle buluşturulması için de ekipler aktif görev alıyor. Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürürlükteki mevzuata uygun şekilde tamamlanıyor.

doğal yaşam alanı ve kapasite artışı:

Belediye, hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla Arnavutköy ilçesi Boğazköy bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda Doğal Yaşam Alanı oluşturma projesi üzerinde çalışıyor. Projenin tamamlanmasıyla sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde kapasitenin artması hedefleniyor.

eğitim, ziyaretler ve halk sağlığı çalışmaları:

Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi her gün 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaretlere açık tutuluyor. Bahçelievler'deki okulların yanı sıra farklı ilçelerden öğrenciler, hayvansever dernekleri, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları merkezde düzenlenen programlara katılıyor. Ziyaretlerde çocuklara ve vatandaşlara hayvan sevgisi, hayvan bakımı ve sahiplendirme konularında bilgilendirme yapılıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ayrıca vektörle mücadele kapsamında da çalışmalar yürütüyor; kentsel dönüşüm nedeniyle gerçekleşen bina yıkımlarının ardından oluşabilecek uçkun, haşere ve kemirgen risklerine karşı saha çalışmaları devam ediyor. Müdürlük; veteriner poliklinik hizmetleri, kısırlaştırma ve rehabilitasyon, vektörle mücadele, gıda denetimi ve hayvanlara kötü muamelenin önlenmesine yönelik görevleri eş zamanlı olarak sürdürüyor.

başkanın değerlendirmesi:

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, bu tarihin yalnızca bir farkındalık günü olmadığını, hayvanlara karşı sorumluluğun yılın her günü taşındığını vurguladı. Başkan Bahadır çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Bizim için hayvan sevgisi yalnızca 4 Ekim’de hatırlanan bir konu değil. Ekiplerimiz yılın 365 günü hasta, yaralı ve bakıma ihtiyaç duyan can dostlarımız için sahada. 2026’nın ilk 9 ayında yaklaşık 28 bin 600 poliklinik hizmeti verdik, 16 binin üzerinde talebe ekiplerimizle karşılık verdik. Kısırlaştırmadan aşılamaya, tedaviden sahiplendirmeye kadar her aşamada sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Şimdi yaklaşık 50 bin metrekarelik Doğal Yaşam Alanımızla bu hizmet kapasitesini daha da ileri taşımak istiyoruz. Sessiz dostlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz."

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ, "HER CANLININ YAŞAMA HAKKI VAR" ANLAYIŞIYLA 2026 YILININ İLK 9 AYLIK DÖNEMİNDE SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, YAKLAŞIK 28 BİN 600 POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLİRKEN, VATANDAŞLARDAN GELEN YAKLAŞIK 16 BİN 800 TALEBE MÜDAHALE EDİLDİ. YAKLAŞIK 3 BİN 300 SOKAK HAYVANINA KISIRLAŞTIRMA VE OPERASYON SONRASI BAKIM HİZMETİ VERİLDİ.