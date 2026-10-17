Nilüfer e-spor merkezini ödüllü League of Legends turnuvasıyla açıyor

Nilüfer e-spor merkezi açılıyor:

Nilüfer Belediyesi, gençlerin dijital oyun ve e-spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu E-Spor Merkezini hizmete açıyor. Açılış etkinliği olarak düzenlenen ödüllü League of Legends turnuvası, merkezin faaliyete başlamasını kutlayacak.

Turnuvaya katılım ücretsiz olup kayıtlar 26 Ekim tarihine kadar kabul ediliyor. Büyük final ise 15 Kasım tarihinde merkezde gerçekleştirilecek.

turnuva formatı ve başvuru süreci:

Turnuvada 16 yaş ve üzeri oyunculardan oluşan, 5’er kişilik takımlar yer alacak. Başvurular tamamlandıktan sonra takımlar önce online eleme turlarında karşılaşacak; elemeleri geçen ekipler, merkezde düzenlenecek yarı final, üçüncülük ve büyük final maçlarına katılmaya hak kazanacak.

Online eleme aşamasıyla başlayan yapı, finale kadar ilerleyen ekiplerin hem rekabet hem de takım koordinasyonunu test edecek bir format sunuyor. Katılım koşulları ve kayıt işlemleri için başvuru süresi takip edilmeli.

final günü ve etkinlik programı:

Merkezde gerçekleştirilecek final karşılaşması, e-spor spikeri Tankut Eraslan tarafından anlatılacak ve seyirciler önünde offline olarak oynanacak. Bu düzenleme, hem izleyiciler için canlı heyecan hem de oyuncular için turnuva atmosferi sağlayacak.

Turnuvada dereceye giren takımlara sürpriz ekipman ödülleri verilecek. Final günü ayrıca izleyicilere yönelik ödüllü bilgi yarışması ve çekiliş gibi etkinlikler planlanmış durumda.

belediyenin hedefi ve gençlere davet:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir gençlerin ilgi alanına yönelik projelere öncelik verdiklerini belirterek merkezin, ilçedeki gençlere nitelikli bir ortam sağlayacağını vurguladı. Başkan Özdemir, e-sporun takım çalışması ve strateji geliştirme yönlerine dikkat çekti ve merkezin gençlere donanımlı ve güvenli bir buluşma noktası sunduğunu ifade etti.

Merkezin açılış turnuvası, hem rekabet odaklı oyunculara hem de e-spor kültürünü takip eden izleyicilere hitap ediyor. Nilüfer Belediyesi, gençleri etkinliğe katılmaya davet ediyor ve başvuru sürecinin takip edilmesini öneriyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ PANCAR DEPOSU E-SPOR MERKEZİ’NİN AÇILIŞI ÖDÜLLÜ LEAGUE OF LEGENDS TURNUVASIYLA YAPILIYOR. KATILIMIN ÜCRETSİZ OLDUĞU VE BAŞVURULARIN 26 EKİM’E SÜRECEĞİ TURNUVANIN BÜYÜK FİNALİ, 15 KASIM’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.