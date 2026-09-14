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Nilüfer gençleri erişilebilirlik odaklı alternatif kampta kente çözüm üretti

Nilüfer'de üç gün süren Alternatif Kamp'ta görme ve ortopedik engelli gençler akranlarıyla tam erişilebilir atölyelerde kent için projeler üretti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Nilüfer gençleri erişilebilirlik odaklı alternatif kampta kente çözüm üretti

Nilüfer gençleri erişilebilirlik odaklı alternatif kampta kente çözüm üretti

Nilüfer Belediyesi'nin gençlik çalışmaları kapsamında düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları'nın dördüncüsü, "Alternatif Kamp" başlığıyla gerçekleştirildi. Programa görme ve ortopedik engelli gençler ile akranları katıldı; üç gün süren etkinlik boyunca katılımcılar ortak fikirler geliştirip projeye dönüştürdü.

Kamp çalışmaları ve erişilebilirlik ilkesi:

Kamp, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor, Nilüfer Kent Konseyi, Alternatif Yaşam Derneği ve Bir Bulut Olsam Derneği ortaklığında düzenlendi. Programın tamamı tam erişilebilirlik esasına göre tasarlandı; atölye içerikleri, sosyal etkinlikler ve çalışma düzeni herkesin eşit ve aktif katılımına imkan verecek şekilde planlandı. Katılımcılar karma ekipler oluşturarak, aynı masa etrafında birbirlerini tanıma ve birlikte üretme fırsatı buldu.

Atölyeler, proje yazımı ve sunumlar:

Kampın ilk aşamasında gençlere proje yazma eğitimi verildi. Ardından düzenlenen takım çalışması, ekip içi iletişim ve fikir geliştirme atölyelerinde gençler, kente dair somut sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde çalıştı. Üçüncü gün ekipler geliştirdikleri projeleri jüriye sundu; sunumlar değerlendirilirken katılımcıların iş birliği ve yaratıcılığı ön plana çıktı.

Projeleri dinleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve belediye müdürleri yer aldı. Karagöz, gençlerin fikirlerini paylaşabilecekleri ve bunları somut projelere dönüştürebilecekleri alanlar oluşturmanın önemine vurgu yaparak, kampın birliktelik ve dayanışma ruhunu ortaya koyduğunu belirtti.

Alternatif Kamp, katılımcılara sadece proje geliştirme deneyimi sunmakla kalmadı; aynı zamanda kente duyarlı, farklılıklara açık bir gençlik kültürünün inşasına katkı sağladı. Kampın sonunda ortaya çıkan projeler, Nilüfer içinde uygulanabilir fikirler olarak değerlendirilmeye alındı.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK YAZ KAMPLARI’NIN DÖRDÜNCÜSÜ &quot;ALTERNATİF...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK YAZ KAMPLARI’NIN DÖRDÜNCÜSÜ "ALTERNATİF KAMP" BAŞLIĞIYLA DÜZENLENDİ. GÖRME VE ORTOPEDİK ENGELLİ GENÇLERİN AKRANLARIYLA BİRLİKTE YER ALDIĞI KAMPTA KATILIMCILAR, ÜÇ GÜN BOYUNCA KENTE VE YAŞAMA DAİR ORTAK FİKİRLER GELİŞTİREREK PROJEYE DÖNÜŞTÜRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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