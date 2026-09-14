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Saraykent'te anız ateşi Divanlı Kayalıkları'nda 150 dönümlük alanı etkiledi

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde anız ateşi yangın çıkardı; Divanlı Kayalıkları'nda yaklaşık 150 dönüm otluk alan yandı, can kaybı ve yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Saraykent'te anız ateşi Divanlı Kayalıkları'nda 150 dönümlük alanı etkiledi

Saraykent'te anız ateşi geniş otluk alanı yaktı

Yozgat'ın Saraykent ilçesi Divanlı Kayalıkları mevkiinde çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının anız ateşi nedeniyle başladığı bildirildi; alevler bir süre sonra kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, fakat yaklaşık 150 dönüm otluk alanın yandığı aktarıldı. Yetkililer, sahadaki hasarın tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Müdahale ve hasar tespiti:

İtfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle söndürme çalışmaları gerçekleştirildi ve yangın kontrol altına alındı. Ekipler, etkilenen bölgede soğutma ve güvenlik önlemleri uyguladı; hasarın boyutu yerinde değerlendiriliyor.

Soruşturma ve uyarılar:

Olayla ilgili resmi bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, anız yakmanın yangın riskini artırdığı uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Saraykent’te 150 dönüm arazi yandı

Saraykent’te 150 dönüm arazi yandı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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