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TESK yeni dönemde teşkilat yapısını güçlendirme yol haritasını paylaştı

TESK Başkanı Mehmet Yiğiner, Antalya'daki Başkanlar Kurulu'nda mali, idari ve gelir artırıcı projelerle yeni dönem vizyonunu ve öncelikleri paylaştı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Merve Çelik

TESK yeni dönemde teşkilat yapısını güçlendirme yol haritasını paylaştı

Toplantı ve katılımcılar:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Mehmet Yiğiner yönetiminde gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısı ilk kez Antalya'da yapıldı. Toplantıya AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri (ESOB) ile federasyon başkanları ve daire başkanları katıldı. Kurulda TESK'in mevcut durumu ve yeni döneme ilişkin öncelikler değerlendirildi.

güçlü ve sürdürülebilir teşkilat hedefi:

Yiğiner, konfederasyonun mali, fiziki ve yapısal durumuna dair yaptığı değerlendirmede, teşkilatın güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir vizyon sundu. Bu vizyon çerçevesinde mali ve idari yazılım projeleri ile kalıcı gelir artırıcı çalışmalar öncelikli alanlar olarak öne çıktı. Amaç, birliklerin, federasyonların ve odaların mali ve kurumsal açıdan daha dayanıklı ve etkin bir yapıya kavuşması; teşkilat ihtiyaçlarına cevap veren, sürdürülebilir ve bütüncül bir organizasyonel yapının inşa edilmesi olarak belirtildi.

esnafın öncelikli sorunları ve çözüm önerileri:

Toplantıda ayrıca esnaf ve sanatkarların sahadaki öncelikli sorunları ele alındı. Kurulda, korsan taşımacılık, mülkiyet hakkı, Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200’e eşitlenmesi, düşük faizli krediye erişim, destek programları ile esnaf ile tacir ayrımındaki sınırın güncellenmesi gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Söz konusu başlıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği ve çözüm önerilerinin teşkilat içinde paylaşıldığı vurgulandı.

Kurulun hedefi, esnaf ve sanatkarların ekonomik ve mesleki açıdan güçlendirilmesine yönelik önerileri somut çalışmalara dönüştürmek ve teşkilatın ortak hedefler doğrultusunda uyum içinde hareket etmesini sağlamaktır. Yiğiner ayrıca yeni dönemde atılacak adımların takip edileceğini ve uygulamaya dönük planların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) BAŞKANI MEHMET YİĞİNER YÖNETİMİNDEKİ BAŞKANLAR...

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) BAŞKANI MEHMET YİĞİNER YÖNETİMİNDEKİ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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