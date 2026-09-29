Nilüfer'de gönüllülerle can dostlara yeni umut

Gençler ve can dostlar 29 Ekim Spor Parkı'nda buluştu

Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Gençler Gezdiriyor, Nilüferliler Sahipleniyor" etkinliği 29 Ekim Spor Parkı'nda gerçekleştirildi. Organizasyonun hedefi, barınaktaki köpeklerin toplumla buluşmasını sağlayıp sahiplendirilmelerini teşvik etmekti.

Etkinlikte neler oldu:

Etkinlikte barınaktan getirilen patili dostlar, gençlerin refakatinde parkta yürüyüşe çıkarıldı. Parktaki vatandaşlar hayvanlarla tanışma, onları gezdirme ve yakından ilgilenme imkânı buldu. Katılımcılar ayrıca sahiplendirme süreci ve temel bakım konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Belediye yetkilisinin mesajı:

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, programda gençlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Can dostlarımızı sahiplendirmeye, onlara sıcak bir yuva bulmaya çalışıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bu konuda çaba içerisinde. Bugün can dostlarımızla parkta beraber yürüyüş yapacağız ve bu süreçte sahiplenilmeleri için onlarla bir paylaşım süreci gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe 29 Ekim Mahalle Muhtarı Gülşah Gülsün, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyon, gençlerin hayvan refahı konusundaki farkındalığını artırmayı ve sahiplendirmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Program, parkta yapılan yürüyüşün ardından gerçekleştirilen müzik gösterisiyle sona erdi; katılımcılar etkinlik boyunca hem can dostlarla vakit geçirip hem de sahiplendirme konusunda bilgi alma fırsatı buldu.

NİLÜFER BELEDİYESİ VE NİLÜFER KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ 29 EKİM SPOR PARKI’NDA DÜZENLEDİĞİ "GENÇLER GEZDİRİYOR, NİLÜFERLİLER SAHİPLENİYOR" İSİMLİ ETKİNLİKTE BARINAKTAKİ CAN DOSTLAR, GENÇLERLE BULUŞTU. PROGRAM KAPSAMINDA GENÇLER CAN DOSTLARLA TANIŞIP, ONLARLA YAKIN İLİŞKİ KURDU.