Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6324 -0,14%
Bist 12.426,84 -1,32%
Altın Gram 6.560,32 +0,07%
EUR/USD 1,1349 -0,20%
Brent Petrol 97,96 +0,13%
--°

Nilüfer'de gönüllülerle can dostlara yeni umut

Nilüfer Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 29 Ekim Spor Parkı'nda barınak köpeklerini gençlerle buluşturarak sahiplendirmeyi amaçladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Nilüfer'de gönüllülerle can dostlara yeni umut

Gençler ve can dostlar 29 Ekim Spor Parkı'nda buluştu

Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen "Gençler Gezdiriyor, Nilüferliler Sahipleniyor" etkinliği 29 Ekim Spor Parkı'nda gerçekleştirildi. Organizasyonun hedefi, barınaktaki köpeklerin toplumla buluşmasını sağlayıp sahiplendirilmelerini teşvik etmekti.

Etkinlikte neler oldu:

Etkinlikte barınaktan getirilen patili dostlar, gençlerin refakatinde parkta yürüyüşe çıkarıldı. Parktaki vatandaşlar hayvanlarla tanışma, onları gezdirme ve yakından ilgilenme imkânı buldu. Katılımcılar ayrıca sahiplendirme süreci ve temel bakım konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Belediye yetkilisinin mesajı:

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, programda gençlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Can dostlarımızı sahiplendirmeye, onlara sıcak bir yuva bulmaya çalışıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bu konuda çaba içerisinde. Bugün can dostlarımızla parkta beraber yürüyüş yapacağız ve bu süreçte sahiplenilmeleri için onlarla bir paylaşım süreci gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe 29 Ekim Mahalle Muhtarı Gülşah Gülsün, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Organizasyon, gençlerin hayvan refahı konusundaki farkındalığını artırmayı ve sahiplendirmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Program, parkta yapılan yürüyüşün ardından gerçekleştirilen müzik gösterisiyle sona erdi; katılımcılar etkinlik boyunca hem can dostlarla vakit geçirip hem de sahiplendirme konusunda bilgi alma fırsatı buldu.

NİLÜFER BELEDİYESİ VE NİLÜFER KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ 29 EKİM SPOR PARKI’NDA DÜZENLEDİĞİ...

NİLÜFER BELEDİYESİ VE NİLÜFER KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ 29 EKİM SPOR PARKI’NDA DÜZENLEDİĞİ "GENÇLER GEZDİRİYOR, NİLÜFERLİLER SAHİPLENİYOR" İSİMLİ ETKİNLİKTE BARINAKTAKİ CAN DOSTLAR, GENÇLERLE BULUŞTU. PROGRAM KAPSAMINDA GENÇLER CAN DOSTLARLA TANIŞIP, ONLARLA YAKIN İLİŞKİ KURDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan'a Sinan Kütüphanesi gençlerin hayallerine kapı açacak
images

Yurt yemekhanesindeki kediler hijyen endişesi oluşturdu
images

Sigortanın dört elementten doğan güvence vaadi
images

Aydın Gençlik Merkezi öğrencilerin kente uyumunu sahada kolaylaştırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taç atışlarında üstünlük peşinde: Thomas Gronnemark Pendikspor’da

Burdur'da kız isteme töreninde havai fişek atan kişiye soruşturma açıldı

Sarıdanışment'te orman vasfını yitiren araziden köylülere kışlık odun desteği

Sanayi odasından savunmaya köprü kurma hamlesi: Baykar semineri Aydın'da yankı buldu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan