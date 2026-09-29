Nilüfer'de öğrenci sağlığı için kantin ve çevre işletmelerinde sıkı denetim

denetimler yoğunlaştı:

Nilüfer Belediyesi ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinleri ile okul çevresinde gıda satışı yapan işletmelerde denetimleri artırdı. Çalışmalar, okulların açılmasıyla eş zamanlı olarak planlanıp uygulamaya kondu.

kontrollerin odağı:

Denetimlerde işletmelerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, ruhsat uygunlukları ve etiket bilgileri titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler, hem kantin içi hijyen hem de okul çevresindeki satış noktalarının gıda güvenliği açısından uygunluğunu inceliyor.

Nilüfer Belediyesi yetkilileri, çocukların ve gençlerin güvenli gıdaya ulaşmasının birinci öncelikleri olduğunu vurguladı. Toplum sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

NİLÜFER’DE OKUL KANTİNLERİNE DENETİM