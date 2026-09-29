Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6324 -0,14%
Bist 12.426,84 -1,32%
Altın Gram 6.560,32 +0,07%
EUR/USD 1,1349 -0,20%
Brent Petrol 97,96 +0,13%
--°

Nilüfer'de öğrenci sağlığı için kantin ve çevre işletmelerinde sıkı denetim

Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim yılıyla birlikte okul kantinleri ve çevresindeki gıda işletmelerinde son kullanma tarihi, etiket ve ruhsatları denetliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nilüfer'de öğrenci sağlığı için kantin ve çevre işletmelerinde sıkı denetim

denetimler yoğunlaştı:

Nilüfer Belediyesi ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinleri ile okul çevresinde gıda satışı yapan işletmelerde denetimleri artırdı. Çalışmalar, okulların açılmasıyla eş zamanlı olarak planlanıp uygulamaya kondu.

kontrollerin odağı:

Denetimlerde işletmelerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, ruhsat uygunlukları ve etiket bilgileri titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler, hem kantin içi hijyen hem de okul çevresindeki satış noktalarının gıda güvenliği açısından uygunluğunu inceliyor.

Nilüfer Belediyesi yetkilileri, çocukların ve gençlerin güvenli gıdaya ulaşmasının birinci öncelikleri olduğunu vurguladı. Toplum sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

NİLÜFER’DE OKUL KANTİNLERİNE DENETİM

NİLÜFER’DE OKUL KANTİNLERİNE DENETİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara kalesinin çaycısı: 65 yılda değişen mahalle, aynı dükkan
images

Dikiş ve kitap arasında 55 yılı: Gaziantep'in terzisi mesleğini sürdürüyor
images

Elde kalan miras: Buldan'ın son el dokumacısı geçmişin ritmini dokuyor
images

Eskişehir'de yeşil ışık sonrası ters yöne giren sürücüyü kahkaha eşliğinde çağır...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taç atışlarında üstünlük peşinde: Thomas Gronnemark Pendikspor’da

Burdur'da kız isteme töreninde havai fişek atan kişiye soruşturma açıldı

Sarıdanışment'te orman vasfını yitiren araziden köylülere kışlık odun desteği

Sanayi odasından savunmaya köprü kurma hamlesi: Baykar semineri Aydın'da yankı buldu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan