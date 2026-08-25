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Tatil beldesinde panik: Albufeira'da alkollü sürücünün yayalara çarpması

Albufeira'da Oura Caddesi'nde alkollü sürücünün yayaların arasına dalması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı; sürücü yüksek alkol düzeyiyle gözaltına alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tatil beldesinde panik: Albufeira'da alkollü sürücünün yayalara çarpması

Tatil beldesinde panik: Albufeira'da alkollü sürücünün yayalara çarpması

Portekiz'in Algarve bölgesindeki tatil beldesi Albufeira'da meydana gelen olayda, Oura Caddesi'nde sürücünün yayaların arasına dalması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i ağır olarak rapor edildi.

olay anı ve güvenlik müdahalesi:

Görgü tanıklarının aktardığına göre, 35 yaşındaki sürücü önce kalabalığın arasına girip hızla uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri dur emri verdi; sürücünün emre uymaması ve bazı yaralıların üzerinden geçmesi üzerine ekipler, yayaları uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla havaya ateş açtı.

Sürücü daha sonra başka bir araca çarptı ve yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından değerlendirilmek üzere alındı.

soruşturma ve adli süreç:

Polis tarafından gözaltına alınan sürücüye ilişkin başlatılan soruşturmada, kendisinin yasal sınırın neredeyse 26 katı yüksek alkol düzeyine sahip olduğu bildirildi. Şüpheli hakkında ağır yaralama, tehlikeli araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlarından işlem yapıldığı açıklandı.

Yetkililer, olayın ayrıntılarını ve sorumluluk durumunu belirlemek için incelemelerin sürdüğünü, olayla ilgili ifadelerin alındığını duyurdu.

Portekiz&#039;deki bir tatil beldesinde alkollü sürücünün yayaların arasına dalması sonucu 12 kişi...

Portekiz'deki bir tatil beldesinde alkollü sürücünün yayaların arasına dalması sonucu 12 kişi yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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