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Nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon, işletme hakkında adli süreç başlıyor

Nilüfer'de 17 yaşındaki gençte piercing sonrası enfeksiyon: denetimde hijyen eksikleri ve yetkisiz uygulama tespit edildi, savcılığa başvuru hazırlanıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon, işletme hakkında adli süreç başlıyor

Nilüfer'deki olayın detayları

Nilüfer ilçesinde 17 yaşındaki G.S., kulağına yaptırdığı piercingin ardından bir gün içinde şişlik ve enfeksiyon şikâyetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan müdahalede enfeksiyonun kontrol altına alınması amacıyla dikişli işlem uygulandığı ve çocuğun kalıcı hasar riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Denetim bulguları

Olayın ardından Nilüfer Kaymakamlığı ile Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri işletmede inceleme gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmenin gerekli hijyen şartlarını sağlamadığı, işlemin hekim tarafından yapılmadığı ve 18 yaşından küçük bir bireye ailesi yanında bulunmadan işlem uygulandığı yönünde tespitler kaydedildi.

Adli süreç ve beklenti

Denetim raporundaki bulgular doğrultusunda işletme hakkında adli sürecin başlatılacağı, hijyen eksiklikleri ile yetkisiz müdahale ve reşit olmayan bireye izinsiz işlem uygulanması gerekçeleriyle savcılığa suç duyurusu hazırlanacağı öğrenildi. Olay, işletmelerde sağlık ve yasal gerekliliklerin denetlenmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

BURSA&#039;NIN NİLÜFER İLÇESİNDE PİERCİNG YAPTIRDIKTAN SONRA KULAĞINDA OLUŞAN ENFEKSİYON NEDENİYLE...

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE PİERCİNG YAPTIRDIKTAN SONRA KULAĞINDA OLUŞAN ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILAN 17 YAŞINDAKİ G.S. İLE İLGİLİ YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI.(ARŞİV)

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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