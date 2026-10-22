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Van otogarında 55 kapsülle yakalanan yabancı uyruklu şahıs cezaevine gönderildi

Van Jandarma ekiplerince otogarda yakalanan F.M. (43), mide ve bağırsaklarında 55 kapsül halinde 502 gram metamfetamin tespit edilip doğal yollarla çıkarıldı; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Van otogarında 55 kapsülle yakalanan yabancı uyruklu şahıs cezaevine gönderildi

Olayın ayrıntıları:

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda yurt dışından uyuşturucu getirdiği değerlendirilen yabancı uyruklu F.M. (43)'nin Van Otogarı'ndan batı illerine gitmek üzereyken yakalandığını açıkladı.

Hastane kontrolü ve kapsüllerin çıkarılması:

Şahsın şüpheli hareketleri üzerine sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yapılan tahlil ve muayenede, mide ve bağırsaklarında özel hazırlanmış çok sayıda kapsül tespit edildi. Vücut içinde bulunan 55 kapsül halinde 502 gram metamfetaminin doğal yollarla çıkarılması sağlandı.

Adli işlem ve tutuklama:

Sağlık işlemleri tamamlanan şüpheli F.M., adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlem sonucunda şahıs tutuklanarak Van Cezaevi'ne konuldu.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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