Gençlerin eğitim yükünü hafifleten adım: 2027'de KKTC üniversite harçları devlet tarafından karşılanacak

KKTC'de ücretsiz üniversite sözü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 2027 yılından itibaren KKTC vatandaşı öğrencilere yönelik yeni bir eğitim desteği başlatacaklarını duyurdu. Üstel, uygulamanın örnek alınan modeller arasında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye'yi göstererek, gençlere ücretsiz üniversite imkanı sunacaklarını belirtti.

Üstel açıklamasında, "Avrupa ve Türkiye’de olduğu gibi gençlerimize ücretsiz üniversite kapısını aralıyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek olmak, ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmek için yeni dönemde ücretsiz üniversite desteğini hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın kapsamı ve başlangıç şartları:

Başbakan Üstel, uygulamanın 2027 yılında başlayacağını ve "2027 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavla KKTC üniversitelerine yerleşen KKTC vatandaşı öğrencilerimizin üniversite harçlarının tamamını devlet olarak karşılayacağız" dedi. Bu kapsamda, üniversiteye yeni başlayacak KKTC vatandaşı öğrencilerin harçlarının tamamı devlet tarafından üstlenilecek.

Ayrıca Üstel, hâlihazırda üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerle ilgili olarak da destek açıklaması yaptı; not ortalaması 3,00 ve üzeri olan KKTC vatandaşı öğrencilerin de bu destekten yararlanacağı ifade edildi.

Ailelere ve öğrencilere yönelik hedefler:

Üstel, konuya ilişkin olarak "Çocuklarını okutmak için fedakarlık yapan anne ve babaların çabasını biliyoruz. Her dönem ödenen üniversite harçlarının aile bütçesinde oluşturduğu yükü görüyoruz. Bu yükü paylaşacak, gençlerimizin eğitim yolculuğunda hem kendilerinin hem de ailelerinin yanında olacağız" sözleriyle uygulamanın amaçlarını özetledi.

Başbakan, gençlerin maddi kaygılardan uzaklaşarak eğitimlerine odaklanmalarını teşvik etmek istediklerini belirterek, "Gençlerimiz maddi kaygılarının azaldığı şartlarda derslerine odaklansın, eğitimlerini kendi ülkelerinde sürdürsün, geleceğe güvenle hazırlansın istiyoruz" dedi ve açıklamasını "Çünkü gençlerimizin eğitimine yapılan her destek, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır" şeklinde tamamladı.

Hükümetin bu adımı, aile bütçelerine doğrudan yönelik bir rahatlama sağlamayı ve yükseköğretimde erişimi artırmayı hedefliyor. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle ilgili teknik detaylar ve sınav uygulamasıyla ilgili süreçler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ileride açıklanacak.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI VE ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) GENEL BAŞKANI ÜNAL ÜSTEL, 2027 YILINDAN İTİBAREN KKTC VATANDAŞI ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ DESTEĞİ SAĞLANACAĞINI AÇIKLADI.