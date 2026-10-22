Geri gönderme merkezlerinde uygulama birliği ve kapasite artırımı hedeflendi

toplantı özeti:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcıın katılımıyla, geri gönderme merkezleri müdürlerinin katıldığı istişare toplantısı Ankara Gölbaşı'daki Vilayetler Evi'nde üç gün sürdü. Toplantı, Başkan Yazıcı'nın açılış konuşmasıyla başladı ve farklı birimler tarafından sunumlar ile istişare oturumları gerçekleştirildi.

katılımcılar ve oturumların içeriği:

Toplantıya Başkan yardımcıları Ramazan Seçilmiş ve Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Türköz, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ahmet Küçükikiz ve Rehberlik ve Denetim Başkanı Zafer Öz gibi üst düzey yöneticiler katıldı. Oturumlarda, sahada yürütülen iş ve işlemlerin geliştirilmesine yönelik sunumlar yapıldı ve uygulamadaki farklılıkların giderilmesine dönük istişareler yapıldı.

hedefler ve vurgulanan ilkeler:

Toplantıda öncelikli gündem maddeleri uygulama birliğinin güçlendirilmesi, mevzuat ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ile kurumsal kapasitenin artırılması oldu. Kapanış konuşmasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Türkiye'nin göç yönetimi politikalarının hukuki, insani ve vicdani ilkeler çerçevesinde ve ülkenin medeniyet değerleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek insan odaklı yaklaşımın sahadaki tüm çalışmalara temel olduğunu vurguladı.

Üç günlük programın ardından gerçekleştirilen toplu hatıra fotoğrafı ile toplantı sona erdi. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu tür istişarelerin, uygulama standartlarının yükseltilmesi ve merkezlerin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN GERİ GÖNDERME MERKEZ MÜDÜRLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI, İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DR. MEHMET CANGİR VE GÖÇ İDARESİ BAŞKANI MUHAMMET SELAMİ YAZICI'NIN KATILIMIYLA YAPILDI.