Nilüfer'de tarım yangını ormana sıçradı, havadan ve karadan seferberlik

Olayın gelişimi:

Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde saat 15.30 civarında başlayan ot yangını ilk etapta tarım alanlarına yayıldı. Yangın, bildirilenlere göre yaklaşık yarım saat içinde yakınlardaki ormanlık alana sirayet etti ve kısa sürede genişledi.

Müdahale ve ekipler:

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise söndürme çalışmalarına 7 itfaiye aracı, Bahçeler Daire Başkanlığı ve Tarım AŞ'ye bağlı 5 tanker ile destek veriyor. Ekipler hem karadan hem de havadan koordineli çalışma yürütüyor.

Havadan müdahalede kullanılan uçak ve helikopterler, Uluabat Gölü'nden su alarak ormanlık alandaki yangına defalarca sorti yaptı. Olay yerinde yoğun duman oluştuğu ve dumanların birçok noktadan görüldüğü bildirildi.

Yetkililer, söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve bölgedeki durumun takip edildiğini belirtti.

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE TARIM ALANINDAKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI. HEM ORMAN HEM DE BELEDİYE EKİPLERİ KARADAN VE HAVADAN HUMMALI BİR ŞEKİLDE YANGINA MÜDAHALE EDİYOR.