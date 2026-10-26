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Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: pikap yan yatıp 2 kişi yaralandı

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu pikap yan yattı, kazada 2 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: pikap yan yatıp 2 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Bingöl'ün Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 12 ACH 492 plakalı otomobil ile 12 AAH 816 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap yan yattı ve araçlarda hasar oluştu.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye acil ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede ve güvenlik önlemlerinde vatandaşların yönlendirilmesiyle olay yerinde yoğunluk kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yetkililer, gerekli tıbbi desteğin sağlandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma ve ulaşım güvenliğinin sağlanması için ekipler bölgedeki çalışmasını sürdürdü. Kazanın kesin nedeni ve detayları, yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

BİNGÖL’DE OTOMOBİL İLE PİKAP ÇARPIŞTI: 2 YARALI

BİNGÖL’DE OTOMOBİL İLE PİKAP ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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