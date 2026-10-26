Bingöl'de otomobil ile pikap çarpıştı: pikap yan yatıp 2 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Bingöl'ün Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 12 ACH 492 plakalı otomobil ile 12 AAH 816 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap yan yattı ve araçlarda hasar oluştu.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye acil ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede ve güvenlik önlemlerinde vatandaşların yönlendirilmesiyle olay yerinde yoğunluk kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza sonucunda iki kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yetkililer, gerekli tıbbi desteğin sağlandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma ve ulaşım güvenliğinin sağlanması için ekipler bölgedeki çalışmasını sürdürdü. Kazanın kesin nedeni ve detayları, yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

BİNGÖL’DE OTOMOBİL İLE PİKAP ÇARPIŞTI: 2 YARALI