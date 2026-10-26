Mekke-i Mükerreme merkezli dolu ve sağanak: yetkililer ani sel uyarısı yaptı

dolunun ve sağanağın yerel etkileri:

Suudi Arabistan'da Mekke-i Mükerreme başta olmak üzere çeşitli bölgelerde dolu ve sağanak yağışlar etkili oldu. Yağışlar kısa süreli yoğunluklarla görüldü ve bölge genelinde ani su birikintileri ile taşkın riski yaratabilecek şartlar oluştu.

sivil savunma uyarıları:

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ani sel riski nedeniyle halka dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Müdürlük, vatandaşları güvenli yerlerde kalmaya, vadilerden ve sel riski bulunan bölgelerden uzak durmaya ve sel sularında yüzmekten kaçınmaya davet etti.

vatandaşlara pratik öneriler:

Yetkililer, riskli dönemlerde mümkünse seyahatleri ertelemeyi, sokakta oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olmayı ve resmi uyarıları takip etmeyi önerdi. Özellikle yağış süresince sürücü ve yayaların temkinli olması ve tehlikeli alanlardan uzak durması istendi.

Suudi Arabistan’da Mekke-i Mükerreme başta olmak üzere çeşitli bölgelerde dolu yağışı etkili olurken, yetkililer ani sel riskine karşı vatandaşları uyardı.