TMO'nun İnebolu hamlesi: üreticiden 100 tondan fazla fındık alındı

TMO İnebolu'da fındık alımlarını sürdürdü

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde geçici alım merkezi kurarak bölgedeki fındık alımlarını hayata geçirdi. Kurum, sahil ilçelerinde üreticilerin ürünlerini değerlendirebilmeleri amacıyla yürüttüğü çalışmada yaklaşık 200 üreticiden 100 tonun üzerinde fındık alımı gerçekleştirdi.

alım merkezi ve kapsamı:

TMO'nun İnebolu'daki merkezinde yapılan alımlar, önceki dönemde tamamlanan hububat operasyonlarının ardından başladı. Alım faaliyetleri, bölgedeki üretim yoğunluğunu gözeterek planlandı ve üreticilerin ürünü pazarlama imkânlarını güçlendirmeye yönelik olarak devam ediyor.

fiyatlandırma ve ödemeler:

Alımlar, kilogram başına 220 TL fiyat üzerinden yapıldı. Kaydedilen rakamlar temel alındığında, 100 ton üzerinden yapılan hesaplamayla üreticilere yaklaşık 22 milyon TL ödeme sağlandı.

Yetkililer, açılan merkez ve yürütülen alım programının üreticilerin gelir güvenliğine katkı sağlamasını hedeflediğini belirtiyor. TMO, benzer merkezlerle bölgedeki alım etkinliğini sürdürmeyi planlıyor.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ, 200 ÜRETİCİDEN 100 TONUN ÜZERİNDE FINDIK ALIMI GERÇEKLEŞTİREREK, ÜRETİCİLERE YAKLAŞIK 22 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLADI.