Dolar 49,7564 +0,14%
Euro 55,7021 +0,06%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.454,33 +0,67%
EUR/USD 1,1191 -0,12%
Brent Petrol 110,89 -0,73%
--°

Adana'da Pozantı otoyolunda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi

Adana’nın Pozantı ilçesinde durdurulan iki tırda yaklaşık 6 ton kaçak tütün ile kaçak sigara ve puro ele geçirildi; tütünün piyasa değeri 20 milyon TL.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da Pozantı otoyolunda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Gaziantep'ten İstanbul'a sefer yapan iki tır durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrollerde kaçakçılığa yönelik önemli bir sevkiyatın engellendiği bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda toplamda yaklaşık 6 ton kaçak tütün ile birlikte kaçak sigara ve puro ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen tütünün piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğunu açıkladı. Malzemelerin araçlara gizlenme biçimi ve paketleme yöntemleri üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Soruşturma ve şüpheliler:

Operasyonda yakalanan tır şoförlerinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı, olaya bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın boyutu ve dağıtım ağına ilişkin detayların, yapılacak teknik ve adli incelemelerin ardından netleşeceği kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem
images

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı
images

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı
images

Adrasan yakınlarında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti