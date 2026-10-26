Adana'da Pozantı otoyolunda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Gaziantep'ten İstanbul'a sefer yapan iki tır durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrollerde kaçakçılığa yönelik önemli bir sevkiyatın engellendiği bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda toplamda yaklaşık 6 ton kaçak tütün ile birlikte kaçak sigara ve puro ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen tütünün piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğunu açıkladı. Malzemelerin araçlara gizlenme biçimi ve paketleme yöntemleri üzerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Soruşturma ve şüpheliler:

Operasyonda yakalanan tır şoförlerinin serbest bırakıldığı öğrenildi. Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı, olaya bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın boyutu ve dağıtım ağına ilişkin detayların, yapılacak teknik ve adli incelemelerin ardından netleşeceği kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER