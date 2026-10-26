Darende'de eğitimde iş birliği vurgulandı

Darende'de eğitim çalışmaları yerinde incelendi

Malatya'nın Darende ilçesinde görev yapan yetkililer, eğitim kurumlarındaki çalışmaları ve ihtiyaçları yerinde görmek için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyette Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci, İlçe Millî Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrah Pekdoğan bulundu.

ziyaret edilen okullar:

Program kapsamında heyet, Darende Fen Lisesi, Darende Ahmet Çokyaşar Ortaokulu ve Darende Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu gezdi. Yetkililer, okulların eğitim faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgi aldı ve fiziki imkânlar ile eğitim altyapısına ilişkin tespitlerde bulundu.

görüşmelerde ön plana çıkan noktalar:

Okullarda öğretmen ve öğrencilerle sohbetler yapan heyet, eğitim koşulları, eksiklerin önceliklendirilmesi ve olası destek mekanizmaları üzerinde değerlendirmeler yaptı. Ziyaretler sırasında ihtiyaçların belirlenmesi ve önceliklere göre çözüm üretilmesi hedeflendi.

Belediye ve kaymakamlık yetkilileri, yapılan görüşmelerin eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, çalışmaların düzenli takip edilerek gerekli desteğin sağlanacağı vurgulandı.

Alican Bozkurt ise geleceğin teminatı olan çocukların yetişmesinde emeği geçen tüm eğitim camiasına teşekkür etti ve iş birliği vurgusunu yineledi.

DARENDE’DE EĞİTİM KURUMLARINA ZİYARET