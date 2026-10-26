Dolar 49,7502 +0,12%
Euro 55,6975 +0,05%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.452,57 +0,65%
EUR/USD 1,1191 -0,12%
Brent Petrol 110,80 -0,81%
--°

Darende'de eğitimde iş birliği vurgulandı

Darende'de belediye başkanı, kaymakam ve eğitim yöneticileri okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle görüştü; ihtiyaçlar ele alındı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Darende'de eğitimde iş birliği vurgulandı

Darende'de eğitim çalışmaları yerinde incelendi

Malatya'nın Darende ilçesinde görev yapan yetkililer, eğitim kurumlarındaki çalışmaları ve ihtiyaçları yerinde görmek için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyette Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kaymakam Ömer Sirkeci, İlçe Millî Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrah Pekdoğan bulundu.

ziyaret edilen okullar:

Program kapsamında heyet, Darende Fen Lisesi, Darende Ahmet Çokyaşar Ortaokulu ve Darende Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu gezdi. Yetkililer, okulların eğitim faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgi aldı ve fiziki imkânlar ile eğitim altyapısına ilişkin tespitlerde bulundu.

görüşmelerde ön plana çıkan noktalar:

Okullarda öğretmen ve öğrencilerle sohbetler yapan heyet, eğitim koşulları, eksiklerin önceliklendirilmesi ve olası destek mekanizmaları üzerinde değerlendirmeler yaptı. Ziyaretler sırasında ihtiyaçların belirlenmesi ve önceliklere göre çözüm üretilmesi hedeflendi.

Belediye ve kaymakamlık yetkilileri, yapılan görüşmelerin eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, çalışmaların düzenli takip edilerek gerekli desteğin sağlanacağı vurgulandı.

Alican Bozkurt ise geleceğin teminatı olan çocukların yetişmesinde emeği geçen tüm eğitim camiasına teşekkür etti ve iş birliği vurgusunu yineledi.

DARENDE’DE EĞİTİM KURUMLARINA ZİYARET

DARENDE’DE EĞİTİM KURUMLARINA ZİYARET

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem
images

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı
images

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı
images

Adrasan yakınlarında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti