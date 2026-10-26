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Edremit Devlet Hastanesi'nde hasta hakları için farkındalık etkinliği

26 Ekim Hasta Hakları Günü'nde Edremit Devlet Hastanesi'nde kurulan stant ve hasta ziyaretleriyle haklar, eşitlik ve saygı vurgulandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Edremit Devlet Hastanesi'nde hasta hakları için farkındalık etkinliği

Edremit Devlet Hastanesi'nde hasta hakları etkinliği

26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla Edremit Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Hastane girişinde kurulan stantta hastalara ve yakınlarına hasta haklarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı; ayrıca yatarak tedavi gören hastalar ziyaret edilerek moral verildi.

Etkinlikte yapılan uygulamalar:

Stantta dağıtılan bilgilendirici materyallerle hasta haklarının kapsamı anlatıldı, sorular yanıtlandı ve hasta yakınlarına hak başvurularının yolları hakkında bilgi verildi. Sağlık çalışanları, bilgilendirmenin yanı sıra hastaların sahadaki ihtiyaçlarına yönelik yönlendirmeler yaptı.

Başhekimin vurgusu:

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oktay Yıldırım, hasta haklarının korunmasının ve sağlık hizmetlerinin eşit, güvenli, saygılı ve insan onuruna yakışır şekilde sunulmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Yıldırım, hastanenin hasta memnuniyetini ve hasta haklarına saygıyı esas alan hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA EDREMİT DEVLET HASTANESİ’NDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ...

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA EDREMİT DEVLET HASTANESİ’NDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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