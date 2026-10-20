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Nostalji tutkunları Serdivan'da buluşuyor

Serdivan Arabacıalanı Pazar Yeri, 22 Ekim'den itibaren perşembe kumaş ve giyim, 23 Ekim'den itibaren cuma antika ve ikinci el pazarına ev sahipliği yapacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Emre Koç

Nostalji tutkunları Serdivan'da buluşuyor

Nostalji tutkunları Serdivan'da buluşuyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Arabacıalanı Pazar Yeri, temmuz ayından bu yana süren hizmetine yeni kullanım günleri ve konsept ekleyerek kapsamını genişletti. Belediye yönetiminin planlamasıyla pazar, haftada üç farklı alanda alışveriş imkanı sunacak.

yeni günler ve konseptler:

Planlamaya göre 22 Ekim Perşembe gününden itibaren alanda tekstil, giyim, kumaş, aksesuar ve züccaciye ürünlerinin satılacağı bir pazar kurulacak. Bunun ardından 23 Ekim Cuma gününden itibaren antika eşyalar, plaklar, nostaljik objeler ve ikinci el ürünlerin yer alacağı ayrı bir pazar hizmete girecek. Cumartesi günleri zaten kurulan sebze ve meyve pazarıyla birlikte tesis, hafta içinde üç farklı alışveriş seçeneği sunacak.

belediye hedefleri ve esnaf için düzenlemeler:

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, açılan yeni pazar alanları hakkında yaptığı açıklamada: "Arabacıalanı’nda hizmete açtığımız yeni pazar yerimizi şimdi iki güzel organizasyonla daha hareketlendiriyoruz. Perşembe günleri kumaş ve giyim, cuma günleri ise antika ve ikinci el ürünler hemşehrilerimizle buluşacak. Esnafımızın burada daha fazla yer bulmasını, vatandaşlarımızın da aradıkları ürünlere kolayca ulaşmasını istiyoruz. Özellikle antika pazarımızın geçmişe merakı olanlar için güzel bir buluşma noktası olacağına inanıyorum. İki yeni pazarımızın da hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimizi bekliyorum" dedi.

Tesisin fiziki kapasitesi de duyuruda korundu: Pazar, 7 bin metrekare alan üzerine kurulu olup 3 bin 250 metrekare kapalı alana ve otoparka sahip. Yetkililer, satış yapacak esnaf ve ziyaretçiler için gerekli tüm düzenlemelerin tamamlandığını belirtiyor.

Serdivan'daki bu düzenleme, hem esnafın daha geniş kitlelere ulaşmasını hem de farklı ilgi gruplarının bir araya gelmesini amaçlıyor; özellikle geçmişe ilgi duyanların ilgisini çekecek antika ve nostalji öğeleri pazarı bölgeye yeni bir canlılık getirmeyi hedefliyor.

ARABACIALANI MAHALLESİ&#039;NDEKİ KAPALI PAZAR YERİNİ HAFTANIN 3 GÜNÜ AKTİF KULLANIMA AÇIYOR. KUMAŞ...

ARABACIALANI MAHALLESİ'NDEKİ KAPALI PAZAR YERİNİ HAFTANIN 3 GÜNÜ AKTİF KULLANIMA AÇIYOR. KUMAŞ, GİYİM VE 2. EL PAZARI VATANDAŞLA BULUŞACAK

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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