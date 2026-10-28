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Noter huzurunda yapılan kura KBÜ'de İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarını belirledi

Karabük Üniversitesi'nde 2026-2027 eğitim yılında görev alacak İŞKUR Gençlik Programı öğrencileri, noter huzurunda yapılan kura ile seçildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Noter huzurunda yapılan kura KBÜ'de İŞKUR Gençlik Programı katılımcılarını belirledi

İŞKUR Gençlik Programı için öğrenciler noter huzurunda belirlendi

Karabük Üniversitesi ile İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitede görev alacak öğrenciler noter huzurunda yapılan kura çekimiyle tespit edildi.

Törenin yapıldığı ortam ve katılımcılar:

Kura çekimi, KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, idari personel ve öğrenciler katıldı. Noter huzurunda yürütülen süreç, seçimde şeffaflık ve eşitlik ilkeleri gözetilerek tamamlandı.

Programın amacı ve sonuçlara erişim:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Türkiye genelinde uygulanan İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin iş deneyimi kazanmasını ve çalışma hayatına hazırlanmasını amaçlıyor. Kura sonucunda programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin isim listesine KBÜ Genel Sekreterliği’nin internet sayfasından ulaşılabilir: https://gensek.karabuk.edu.tr/iskur-genclik-programi.

Kura ile belirlenen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapacak ve programın öngördüğü hedeflere katkı sağlayacaklardır.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İLE İŞKUR KARABÜK İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN İŞKUR GENÇLİK...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İLE İŞKUR KARABÜK İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEDE GÖREV ALACAK ÖĞRENCİLER KURA İLE BELİRLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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