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Nusaybin'de kökünden sökülen ağaçtan saniyelerle kurtuluş güvenlik kamerasında

Nusaybin'de şiddetli rüzgârın kökünden söktüğü ağaç, Kışla Mahallesi TOKİ bölgesinde motosiklet sürücüsünün geçtiği noktaya 10 saniye sonra düştü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nusaybin'de kökünden sökülen ağaçtan saniyelerle kurtuluş güvenlik kamerasında

Devrilme anı ve kayıt:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek yolun üzerine devrildi. Olay, Kışla Mahallesi TOKİ bölgesinde meydana geldi.

Olayın geçtiği nokta:

Kökünden sökülen ağaç, TOKİ bölgesinde yol üzerine devrilerek trafiği tehlikeye düşürdü. Bölge, kaynaklarda Kışla Mahallesi TOKİ olarak kaydedildi.

Kurtuluşun saniyeleri:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aynı noktadan geçen bir motosiklet sürücüsünün, ağacın yola düşmesinden yalnızca 10 saniye önce geçtiği görülüyor. Sürücünün hemen ardından ağacın devrilmesi muhtemel bir kazanın kıl payı atlatılmasına yol açtı.

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı ve görüntülerde devrilen ağacın yol üzerindeki etkisi net şekilde görüldü.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ, MOTOSİKLET...

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 10 SANİYEYLE KURTULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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