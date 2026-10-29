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Ocaklıkta benzinle ısınma denemesi köy evini kullanılamaz hale getirdi

Manavgat'ta Kerim Aydilek'in ocaklıkta benzinle odun yakma girişimi sonucunda çıkan yangın, kâgir köy evini kullanılamaz hale getirdi; Aydilek hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ocaklıkta benzinle ısınma denemesi köy evini kullanılamaz hale getirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ocaklıkta başlayan yangın evin büyük bölümünü yaktı

Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde bir köy evi, ocaklıkta benzinle odun yakma girişimi sırasında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayda vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kerim Aydilek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

yangının çıkış nedeni ve evin durumu:

Edinilen bilgiye göre yangın, ev sahibi Kerim Aydilek'in ocaklık (şömine) bölümünde benzinle odun yakmaya çalıştığı sırada bir anda alevlenme ile başladı. Alevler kısa sürede oda içindeki eşyalara sıçradı. Evin çatısı ve iç kısımlarının büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle yangın hızlı yayıldı ve yapı, kullanılamaz hale geldi.

müdahale ekipleri ve yaralanan kişinin durumu:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yaralanan Kerim Aydilek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

evdeki hayvanların ve mahallelinin durumu:

Yangın sırasında evin bahçesindeki zincirli yavru köpeğin korkuyla kulübesinin yanında bulunan ağaçların arasına girdiği ve uzun süre çıkamadığı, sahibinin gelmesinin ardından saklandığı yerden çıktığı bildirildi. Ayrıca yangın nedeniyle korkuya kapılan bir horozun, yangın sönmesine rağmen ağaçtan inmediği gözlendi.

muhtarın çağrısı:

Taşağıl Mahalle Muhtarı Ali Aksoy, yangın söndürme çalışmalarını izlerken mahallenin geniş yüzölçümü ve yaygın orman alanları ile yeni Antalya-Konya yolunun mahalleden geçmesi nedeniyle sık kaza yaşandığını belirtti. Aksoy, bu koşulların dikkate alınarak mahallenin acilen bir itfaiye istasyonuna kavuşması gerektiğini söyledi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KÂGİR OLARAK ADLANDIRILAN KÖY EVİ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ....

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KÂGİR OLARAK ADLANDIRILAN KÖY EVİ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. OCAK YAKMAK İSTERKEN YANGINA SEBEP OLDUĞU İDDİA EDİLEN VE VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞAN KERİM AYDİLEK HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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