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Tavşanlı'da dönüş sırasında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Tavşanlı'da Şükrü Dinçer Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü A.T. yaralandı, 112 ve polis ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 16:39

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tavşanlı'da dönüş sırasında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Tavşanlı'da trafik kazası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Subaşı Mahallesi Şükrü Dinçer Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, Salı Pazarı istikametinden Şükrü Dinçer Caddesi'ne dönüş yapan M.E.M. idaresindeki 43 ABS 132 plakalı otomobil ile aynı cadde üzerinde seyir halinde olan A.T. yönetimindeki 43 ACT 428 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak motosikletten düşen sürücü A.T. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KÜTAHYA’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

KÜTAHYA’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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