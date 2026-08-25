Tavşanlı'da dönüş sırasında çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Tavşanlı'da trafik kazası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Subaşı Mahallesi Şükrü Dinçer Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, Salı Pazarı istikametinden Şükrü Dinçer Caddesi'ne dönüş yapan M.E.M. idaresindeki 43 ABS 132 plakalı otomobil ile aynı cadde üzerinde seyir halinde olan A.T. yönetimindeki 43 ACT 428 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak motosikletten düşen sürücü A.T. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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