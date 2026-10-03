Odun kesimi sırasında testereye elini kaptıran 61 yaşındaki kişi hastaneye sevk edildi

Olayın detayları:

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Süpürtü Mahallesi’nde bahçede odun kesimi yaptığı sırada 61 yaşındaki İbrahim Ç., anlık bir dikkatsizlik sonucu motorlu testereye elini kaptırdı. Olay sırasında yaralanan şahsın sol elinde derin yaralanmalar meydana geldi.

Yakınlarının ihbarı üzerine yaralı, özel araçla ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi gereksinimi nedeniyle sevk kararı verildi.

Tıbbi müdahale ve soruşturma:

İlk müdahale sonrasında yaralı, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi süreci başlatıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı; soruşturmanın detayları yetkililer tarafından değerlendiriliyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ODUN KESİMİ SIRASINDA MOTORLU TESTEREYE ELİNİ KAPTIRAN 61 YAŞINDAKİ ADAM YARALANDI.