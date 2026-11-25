Karabük Üniversitesi'nde sıralama yükselişi:

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2026-2027 Türkiye Genel Sıralaması'nda 199 üniversite arasından 47'nci sıraya yükseldi. Üniversite, geçen döneme göre 10 basamak ilerleme kaydederek puanını 681,63 olarak açıkladı.

Aynı sıralamada devlet üniversiteleri arasındaki konumunu da geliştiren KBÜ, daha önce bulunduğu 46'ncı sıradan 38'inci sıraya yükseldi. Ayrıca tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında da KBÜ 38'inci sırada yer aldı.

URAP sıralaması nasıl hesaplanıyor:

URAP, üniversitelerin akademik performansını bilimsel üretim ve araştırma faaliyetleri üzerinden değerlendiriyor. Sıralamada 15 gösterge kullanılıyor; bunlar arasında makale sayıları, atıf yoğunluğu, bilimsel doküman sayıları, doktora verileri, uluslararası ve yurt içi ortak yayınlar ile TÜBİTAK projeleri gibi ölçütler bulunuyor. Bu çok bileşenli yaklaşım, kurumların araştırma çıktılarını nicel ve nitel açıdan karşılaştırmayı amaçlıyor.

Üniversite yönetiminin değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, sıralamadaki yükselişi bilimsel üretim ve araştırma odaklı çalışmaların sonucu olarak değerlendirdi. Kırışık, KBÜ'nün akademik iş birliklerini ve nitelikli araştırmaları artırmayı hedeflediğini belirterek, elde edilen başarının akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve idari çalışanların ortak emeğiyle gerçekleştiğini vurguladı.

Üniversite, araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti ve bu doğrultuda performansı yükseltmeye dönük adımların devam edeceğini açıkladı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ), ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) URAP ARAŞTIRMA LABORATUVARI TARAFINDAN AÇIKLANAN 2026-2027 TÜRKİYE GENEL SIRALAMASI'NDA 199 ÜNİVERSİTE ARASINDA 47’NCİ SIRAYA YÜKSELDİ.