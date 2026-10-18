Odunpazarı'nda silahlı kavga: bir kişi öldü, yedi şüpheli gözaltında

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde meydana gelen çatışma, iki grup arasındaki sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle büyüdü. Edinilen bilgilere göre, Muratcan A. pompalı tüfekle göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralandı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muratcan A. için yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde ve çevresinde yapılan ilk incelemeler, olayın kısa sürede kaotik bir hal aldığını ve silah kullanımının çatışmanın belirleyici unsuru olduğunu gösterdi.

Gözaltılar ve soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. İlk etapta olayın şüphelisi A.Ç. saklandığı ikamette yakalandı. Devam eden çalışmalar sonucunda olayla bağı olduğu değerlendirilen toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında delil toplama, görgü tanıklarının ifadelerinin alınması ve olay yerinde yapılan balistik incelemeler öncelikli iş maddeleri arasında yer alıyor.

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiğini ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek açıklamaların yapılabileceğini belirtti.

MURATCAN A., POMPALI TÜFEKLE GÖĞÜS BÖLGESİNDEN VURULARAK AĞIR YARALANMIŞ VE KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ (ARŞİV)