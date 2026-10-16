Yağış iki kazaya yol açtı: otomobil bankete düştü, yardım için duran minibüse çarpıldı

Kaza süreci:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunun Çevlik köyü kavşağında yağışlı hava trafiği olumsuz etkiledi. Samsun istikametinde seyir halinde olan 41 BDP 998 plakalı Opel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki bankete düşerek durdu.

Olayı gören vatandaşlar ve sürücüler ilk arızaya müdahale etmek için aracın bulunduğu noktada toplandı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 52 JK 098 plakalı Honda marka otomobil de kontrolden geçerek önce bir tıra, ardından yardım için yol kenarında duran 34 MRB 725 plakalı Fiat minibüs'e çarptı.

Çarpışmanın etkileri ve güvenlik:

Yaşanan zincirleme çarpışmada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre yaralanan olmadı. Bölge kısa süreli kontrollü trafik akışına geçti; ekipler kazaya müdahale ve güvenlik önlemleri aldı.

Kazanın, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırmasının ve araçların birbirine yakın seyretmesinin etkisiyle gerçekleştiği belirtiliyor. Vatandaşların olay yerine müdahale etmesi, ilk yardım ve kurtarma çalışmalarının hızlanmasını sağladı ancak aynı zamanda ikinci bir çarpışmanın da zeminini hazırladı.

Soruşturma ve yetkili açıklaması:

Olay yerinde inceleme başlatıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma yürütüyor; sürücü ifadeleri alınarak kaza kayıtları ve yol koşulları değerlendirilecek. Yetkililer, yağışlı hava koşullarında sürücüleri hız ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve duruma ilişkin yeni bilgiler yetkililerce paylaşılacak.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE D100 KARAYOLU ÜZERİNDE BİR OTOMOBİLİN BANKETE DÜŞMESİNİN ARDINDAN, YARDIM İÇİN DURAN MİNİBÜSE, BAŞKA BİR OTOMOBİL ÇARPTI. KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, ÖNCE TIRA, ARDINDAN YARDIM İÇİN DURAN MİNİBÜSE VURDU.