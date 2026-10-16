Didim tarım şenliği'nde yerel üretim ve ortak akıl öne çıktı

Didim Tarım Şenliği ikinci gününde söyleşilerle sürdü

Didim Belediyesi tarafından Akyeniköy'de düzenlenen Didim Tarım Şenliği, yerel üretimi desteklemek, tarımsal değerleri korumak ve üreticilerin emeğini görünür kılmak amacıyla ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Etkinlik, üreticilerle vatandaşları bir araya getirerek doğrudan iletişim ve tanıtım imkanı sağladı.

Uzman görüşleri ve ortak akıl:

Park Sahne'de gerçekleştirilen Tarımda Ortak Akıl söyleşilerinin Yerelde Tarım başlıklı oturumunda Doç. Dr. Emre Kara ile Doç. Dr. Hatice Kübra Güven, yerel tarımın önemi ve üretim potansiyelini değerlendirdi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü akademisyenlerinin katılımıyla düzenlenen oturumda, yerel üretimin güçlendirilmesi, tarımsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve üreticilerin ekonomik ve sosyal görünürlük kazanması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye uygulamaları ve 'Üreten Didim':

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay şenlik alanındaki stantları gezerek üreticilerle bir araya geldi, ürünleri inceledi ve üreticilerin emeği hakkında bilgi aldı. Gençay'ın vurguladığı Didim’de üretiyoruz, Didim’de tüketiyoruz yaklaşımı, yerel ürünlerin tercih edilmesinin önemini öne çıkardı. Didim Belediyesi de stantlarıyla üretim odaklı belediyecilik çalışmalarını tanıtarak Üreten Didim anlayışını sahada gösterdi.

Şenlik, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde Akyeniköy'de yerel ürün stantları, gösteriler, konserler ve atölyelerle devam edecek. Etkinlik, üreticiler ile tüketiciler arasındaki bağı güçlendirerek yerel ekonominin ve tarımsal mirasın korunmasına katkı vermeyi amaçlıyor.

DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN AKYENİKÖY’DE DÜZENLENEN DİDİM TARIM ŞENLİĞİ, İKİNCİ GÜNÜNDE SÖYLEŞİLER VE STANT ZİYARETLERİYLE DEVAM ETTİ. YEREL ÜRETİMİ DESTEKLEMEK, TARIMSAL DEĞERLERİ KORUMAK VE ÜRETİCİLERİN EMEĞİNİ GÖRÜNÜR KILMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ŞENLİK, ÜRETİCİLERLE VATANDAŞLARI BİR ARAYA GETİRDİ.