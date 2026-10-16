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Kamboçya ile ilişkilerde yeni odak: Güneydoğu Asya'da stratejik ortaklık

Erdoğan, Kamboçya'yı Güneydoğu Asya'da önemli ortak olarak gördüğünü belirtti; 2018'de ticaretin 1 milyar dolara çıkarılması kararlaştırılmıştı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kamboçya ile ilişkilerde yeni odak: Güneydoğu Asya'da stratejik ortaklık

Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yıllarda ilerleyen diplomatik ve ekonomik ilişkilere işaret ederek Türkiye'nin Kamboçya ile bağlarını güçlendirmek istediğini ifade etti. Erdoğan, ülkeyi Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortak olarak gördüğünü vurguladı.

ilişkilerin güncel çerçevesi:

Açıklamada, geçmişte atılan adımlar anımsatıldı. Erdoğan, 2018 yılında dönemin başbakanıyla ticaretin artırılmasına dair mutabakat sağlandığını ve hedef olarak 1 milyar dolar seviyesinin öngörüldüğünü hatırlattı. Bu vurgu, iki ülke arasındaki ekonomik yaklaşımın devam edeceğine işaret ediyor.

ekonomik hedefin önemi:

Ticaret hedefine yapılan vurgu, ilişkilerin sadece diplomatik değil, aynı zamanda somut ekonomik işbirlikleriyle de derinleştirileceğini gösteriyor. Hedeflenen rakam, iki ülkenin ticari gündeminde öncelikli bir unsur olarak öne çıkıyor ve ilerleyen dönemde yapılacak görüşmelerin niteliğini belirleyecek unsurlardan biri olacak.

Erdoğan'ın ifadeleri, diplomatik temasların ekonomik hedeflerle paralel yürütüleceğine dair net bir mesaj içeriyor; bu çerçevede Kamboçya ile işbirliğinin kapsamı ve uygulanacak adımlar, önümüzdeki süreçte şekillenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, &quot;Son yıllarda gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya’yı Güneydoğu Asya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya’yı Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum."

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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