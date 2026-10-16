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İstiklal Marşı'ndan dizeler okuyup bunun kendisi için yazıldığını söyleyen İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu, 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 36. gününde savunma yaptı; duruşmada İstiklal Marşı dizelerini okuyup 'bunu benim için yazdı' dedi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 20:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstiklal Marşı'ndan dizeler okuyup bunun kendisi için yazıldığını söyleyen İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadaki savunması

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 36. gününde, iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan ve tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. Duruşma İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görüldü.

Katılımcılar ve duruşma ortamı:

Duruşmada YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hazır bulundu. İmamoğlu savunmasının üçüncü gününde, belediye başkanlığı döneminde kentin sağlıklı ve güvenli gelişmesi için görev yaptığını savunarak tutuklanmasının bu tercihle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Savunmanın ana argümanları:

İmamoğlu, kent rantlarını yöneterek sermaye transferi yapıldığını iddia ederek şehir plancılarının aldıkları yerel kararlar, planlama süreçleri ve bilimsel itirazlarla birçok rant projesinin önüne geçtiğini belirtti. Bu bağlamda, İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde kamu yararına aykırı projelerin ya durdurulduğu ya da değiştirildiğini söyledi.

İstiklal Marşı'ndan okunan dizeler:

Duruşma sırasında İmamoğlu, İstiklal Marşı'nın şu dizelerini salonun önünde okudu: 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.' İmamoğlu, bu dizeler için 'Bayılıyorum buna ya. Bayılıyorum yani. Bunu benim için yazdı diyorum biliyor musunuz?' ifadelerini kullandı.

Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunması ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. Yarın yapılacak oturumda İmamoğlu'nun savunmasını tamamlaması ve çapraz sorgusuna geçilmesi bekleniyor.

Duruşmada İstiklal Marşı’ndan dizeler okuyan Ekrem İmamoğlu: &quot;Bunu benim için yazdı...

Duruşmada İstiklal Marşı’ndan dizeler okuyan Ekrem İmamoğlu: "Bunu benim için yazdı diyorum"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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