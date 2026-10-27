Öğrenciler stantlarda bilgi peşinde: İnönü coğrafya öğrencileri Malatya kitap fuarında

İnönü öğrencileri 12. Malatya Kitap Fuarı’nı gezdi

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, bu yıl 12’ncisi düzenlenen Malatya Kitap Fuarı kapsamında yayınevi stantlarını gezdi. Ziyaret, bölüm öğretim üyeleri Doç. Dr. Selman Er ve Dr. Öğr. Üyesi Selahi Coşkun eşliğinde gerçekleştirildi.

Yayınevleriyle doğrudan temas:

Öğrenciler, fuarda farklı yayınevlerinin stantlarını dolaşarak ilgi duydukları kitapları inceleme fırsatı buldu. Bu temas, sadece yeni başlıkları görmekle kalmayıp yayın süreçleri, editöryal çeşitlilik ve basım politikalarına ilişkin gözlemler yapmalarını sağladı. Öğrenciler stant yetkilileriyle sohbet ederek yayınevlerinin çalışma alanları hakkında doğrudan bilgi edindi ve kendi araştırma ilgi alanlarına uygun kaynakları not aldı.

Kültürel katılımın ve okuma alışkanlıklarının güçlenmesi:

Gerçekleştirilen ziyaretin amacı, öğrencilerin kültürel etkinliklere katılımını desteklemek ve okuma alışkanlıklarının pekiştirilmesine katkı sağlamaktı. Öğrenciler, farklı disiplinlerden yayınlarla karşılaşarak ilgi alanlarını genişletme ve ders dışı kaynaklarla akademik donanımlarını zenginleştirme imkânı elde etti. Bu tür gezilerin, öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini artırması ve bilgi kaynaklarını çeşitlendirmesi bekleniyor.

Fuar ziyareti, hem akademik çevreyle yayın dünyası arasında köprü kurma hem de öğrencilerin profesyonel iletişim becerilerini geliştirme açısından değerli bir deneyim olarak değerlendirildi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 12. MALATYA KİTAP FUARI’NA ZİYARET