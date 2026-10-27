Isırgan otuyla yeniden hayat bulan kuymak festivalde

Trabzon Gastronomi Festivali'nde geleneksel tatlar:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Trabzon Gastronomi Festivali, kentin asırlık lezzetlerini ve yöresel tarifleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Festivalde kent mutfağının özgün örnekleri, yerel ustaların yorumlarıyla ziyaretçilere sunulacak.

Isırgan otlu kuymağın hikayesi:

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak görev yapan Sevinç Civelek, büyükannesinden öğrendiği ısırgan otlu kuymağı festivalde sergileyecek. Civelek, bu tarifi Alacahan'da misafirlerine sunduğunu ve olumlu geri dönüşler aldığını; tarifi kursiyerlere de aktarmak istediğini belirtti.

Tarif ve hazırlık süreci:

Civelek, tarifin hazırlanışını anlatırken ısırgan otunun hijyen kurallarına uygun şekilde işlendiğine dikkat çekti. İşlenen ısırganın tereyağında kavrulduktan sonra peynir ve diğer malzemelerle buluşturulduğunu söyledi. Bu aşamalar, hem lezzetin korunmasını hem de sağlıklı bir sunumu hedefliyor.

Geleneksellik ve yenilik arasındaki köprü:

Civelek, geleneksel kuymağın farklı bir yorumla sunulmasının yöresel mutfağın çeşitlenmesine ve unutulmaya yüz tutan lezzetlerin yaşatılmasına katkı sağladığını vurguladı. Festival, bu tür tariflerin yeniden keşfi ve daha geniş kitlelere ulaşması için önemli bir platform oluşturuyor.

ORTAHİSAR HALK EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV YAPAN SEVİNÇ CİVELEK, BÜYÜKANNESİNDEN ÖĞRENDİĞİ ISIRGAN OTLU KUYMAĞI FESTİVALDE ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNACAK.