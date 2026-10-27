M1 Konya AVM'de kortejden balon yağmuruna cumhuriyet kutlaması

M1 Konya AVM'de 103. yıl kutlamaları:

FIBA Commercial Properties’in (FIBA CP) yönetimindeki M1 Konya AVM, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılına özel etkinlikleri 28-29 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca sürdürecek bir programla hazırlıyor. Ziyaretçiler, kortejlerden bando gösterilerine, illüzyon şovlarından çocuk atölyelerine kadar geniş bir yelpazede bayram coşkusunu yaşama fırsatı bulacak.

günlük programın öne çıkanları:

Her iki gün kutlamalar saat 13.00 itibarıyla Türk bayrağı ve balon dağıtımıyla başlayacak. Ardından saat 14.00'te geleneksel bando ve dev maskotların yer aldığı Cumhuriyet korteji AVM içinde yürüyerek bayram havasını güçlendirecek.

28 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te öğrencilerin sahneleyeceği "Minik Kalplerden Büyük Cumhuriyet Coşkusu" okul gösterileri ziyaretçilerle buluşacak. İllüzyon gösterileri ise 28 Ekim saat 16.15 ve 29 Ekim saat 14.55 olarak planlandı.

29 Ekim Perşembe günü program saat 15.10'da maskotlar eşliğinde Cumhuriyet marşlarının yankılanmasıyla devam edecek ve kutlamalar saat 16.00'da düzenlenecek "Balon Yağmuru" etkinliği ile final yapacak.

çocuk atölyeleri ve sanat etkinlikleri:

Çocuklara yönelik düzenlenen Cumhuriyet Sanat Atölyesi, iki gün boyunca beş ayrı seansta gerçekleştirilecek. Minikler, Türk bayrağı temalı boyama ve Cumhuriyet sevgisini yansıtan bileklik tasarımlarıyla hem el becerilerini geliştirecek hem de bayramın anlamını sanatla deneyimleyecek.

Atölye seansları şu saatlerde düzenlenecek: 13.00 - 14.00, 14.30 - 15.30, 16.00 - 17.00, 17.30 - 18.30 ve 19.00 - 20.00. Her seansta çocukların katılımıyla yaratıcı ve eğitici çalışmalar yapılacak.

AVM yönetimi tarafından hazırlanan bu kapsamlı program, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu aileler ve çocuklarla paylaşmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler kortejler, bando gösterileri, illüzyon şovları ve sanat atölyeleri aracılığıyla bayramın hem eğlenceli hem de öğretici yanlarını deneyimleyebilecek.

M1 KONYA AVM, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ 28-29 EKİM TARİHLERİNDE İKİ GÜN BOYUNCA BİRBİRİNDEN RENKLİ, COŞKULU VE ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLERLE KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR.