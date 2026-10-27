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Kayseri'de gastronomi günleri türk dünyasının ezgileriyle birleşti

Kayseri Gastronomi Günleri, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti programında 'Turan Güneşi' konseri ve iki günlük müzik performanslarıyla ortak kültürü vurguladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayseri'de gastronomi günleri türk dünyasının ezgileriyle birleşti

Kayseri’de kültür ve lezzetin buluşması

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri ile hem mutfak çeşitliliğini hem de ortak kültürel mirası öne çıkardı. Etkinlikler, kentin tanıtımına katkı sağlarken Türk dünyasının müzikal mirasını da ziyaretçilerle buluşturdu.

etkinliklerin çerçevesi ve sahne programı:

Organizasyon, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetiminde ve Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde dört gün boyunca sürdü. Programın öne çıkan bölümlerinden biri, 'Turan Güneşi' konseri oldu; konser Türk dünyasının ezgilerini evrensel bir dilde sundu ve izleyicilerde birlik duygusunu pekiştirdi.

müzik topluluğunun katkısı ve performanslar:

Türk Devletleri ile İlişkiler Türk Dünyası Müzik Topluluğu, festivale iki gün boyunca sahne performanslarıyla renk kattı. Topluluğun sunduğu repertuar, farklı coğrafyalardan gelen ortak motifleri ve ritmleri bir araya getirerek kültürler arası bağları hatırlattı; ziyaretçiler konserlerde hem tanıdık ezgiler hem de bölgeler arası etkileşimin izlerini izledi.

kültürel mesaj ve yerel etki:

Kayseri Gastronomi Günleri, yalnızca yöresel lezzetlerin tanıtıldığı bir etkinlik olmanın ötesinde, kültürel ortaklıkların pekiştiği bir platforma dönüştü. Etkinlikler, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve kardeşlik vurgusunu müzik aracılığıyla duyururken Kayseri’nin 2027 kapsamında üstlendiği kültürel sorumluluğu da görünür kıldı.

Organizasyonun kapanışında katılımcılar, gastronomi ile sanatın yan yana geldiği bir atmosferde ortak mirasın korunması ve yaşatılması gerektiği mesajını taşıdı. Kayseri Gastronomi Günleri, hem yerel halkın hem de misafirlerin hafızasında kültürel zenginlik ve gönül birliği temalarıyla yer etti.

2027 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ KAYSERİ’DE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ...

2027 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ KAYSERİ’DE, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ, TÜRK DÜNYASININ ORTAK KÜLTÜRÜNÜ VE KARDEŞLİK BAĞLARINI MÜZİKLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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